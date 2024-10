Por puentazo y cambios administrativos en juzgados, se retrasa pensión alimenticia para infantes 

octubre 30, 2024

Juan David Castilla.- Madres solteras se quedaron sin cobrar esta semana la pensión alimenticia de sus hijos por el “puentazo” y los cambios administrativos registrados en el Juzgado Octavo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.

Algunas mamás denunciaron de manera anónima por temor a represalias que desde el martes de esta semana acudieron a cobrar la pensión de sus hijos, sin lograrlo por la burocracia veracruzana.

“Es una situación demasiado burócrata, demasiado inhumana, creo yo porque aquí no se está protegiendo al menor ni se está protegiendo nada, están jineteando el dinero y están haciendo nada más uso de sus salarios cuando no están trabajando correctamente”, repudiaron.

Cambiaron a la persona que se desempeñaba como secretaria de acuerdos y el cheque no se podrá cobrar hasta después del puente, afectando la protección del menor, lo que consideraron inhumano y frustrante.

Isaura Leonor Xolot Cadena es quien llegó a dicho cargo, pero hasta el momento no han autorizado su firma, lo que impide que puede expedir los cheques para el pago de las pensiones.

“Resulta que fui a cobrar el cheque de la pensión por alimentos de mi menor hijo al juzgado octavo y me encuentro con la novedad de que no es posible cobrarlo porque cambiaron a la secretaria de acuerdos y en lo que tardan en autorizarle la firma para que pueda pasar el cheque, pues que son tres días hábiles, pero resulta que esos tres días hábiles no aplicarían porque hoy se van de puente, de puentazo, de Todos Santos”, mencionaron.

Los afectados creen que el pago podría liberarse hasta la primera semana de noviembre, entre el día 6 o 7, a pesar de que dicho recurso económico es para atender las necesidades básicas de los menores.

“Yo creo que esto es inaudito porque sabemos personas que tenemos la necesidad de hacer estos trámites por medio de los juzgados porque de otra manera las personas no se hacen responsables se entiende que esa es la mecánica, pero qué pasa cuando un depósito que entró hace 10 días no se puede cobrar y no se podrá cobrar hasta 15 días más siendo para alimentos para lo más básico y siendo que se jactan de que la protección al menor es una situación demasiado burócrata”.

Las mamás solteras explicaron que en la capital de Veracruz es tardado el procedimiento para cobrar un cheque por pensión alimenticia.

“Tienes que llegar, sacar el expediente de lo que es el archivo, lo pasas a mesa, mesa lo pasa a que lo autoricen y después regresas. Pues no, hoy no es así, porque no tienen autorizada la firma de la nueva Secretaria de Acuerdos y esto tarda, pues varios días hábiles, tres, pero resulta que como se van de puente, pues no pasará. Entonces, la gente que esté esperando cobrar lo que son los alimentos para un menor, pues no lo va a poder hacer”, enfatizaron.