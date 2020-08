¿Por qué Gabriel Soto e Irina Baeva demandaron a la polémica Laura Bozzo?

agosto 17, 2020

México/Debate. Los actores Gabriel Soto e Irina Baeva acudieron la mañana de este lunes a la Fiscalía General de la Ciudad de México, para ratificar la demanda que hicieron en contra de Laura Bozzo por acoso, discriminación y amenazas, después de que el actor se divorciara de Geraldine Bazan. Cabe mencionar que dicha demanda fue interpuesta en contra de la conductora de televisión en marzo pasado.

¿Qué es ratificar una demanda? Es un requisito legal para que el Ministerio Público pueda realizar todas las diligencias necesarias para poder acreditar el delito. Con una ratificación se puede ampliar, modificar o aclarar lo declarado en la denuncia inicial, esto permitirá acrecentar los indicios para una buena investigación. En otras palabras, ratificar una demanda o denuncia significa que estás confirmando la denuncia.

La demanda de Gabriel Soto e Irina Baeva contra Laura Bozzo, surge luego de que la peruana acusara al actor de no hacerse cargo de las hijas que tuvo en su matrimonio con la también actriz Geraldine Bazán, además de que lo señaló de infiel tanto en televisión como en redes sociales.

Irina Baeva y Gabriel Soto estuvieron acompañados de su abogado Gustavo Herrera, quien comentó ante los medios de comunicación: «Laura (Bozzo) también ha opinado sobre la vida privada de los dos, haciendo comentarios que denuestan a la persona, la dignidad, la integridad, la seguridad y honorabilidad de los dos. Usa insultos, hace comentarios discriminatorios, de índole sexual, violentos y hasta amenazas sin tener ningún derecho».

Los actores Gabriel Soto e Irina Baeva no hablaron mucho al respecto, sin embargo, el Licenciado Gustavo Herrera compartió varios detalles con la prensa de espectáculos a las afueras de la Fiscalía General de la Ciudad de México. El abogado resaltó que sus representados quieren «una orden (contra Laura Bozzo) para que no se exprese, que no se acerque, que no los moleste, que no vuelva a hacer ese tipo de comentarios».

Asimismo manifestó: «a Irina le ha generado un daño psicoemocional por las amenazas, por las expresiones que ha hecho esta señora, pero esas pruebas en materia de pruebas periciales en psicología tendrán que desahogarse. Irina tiene temor, tiene miedo, porque los antecedentes de Laura Bozzo son de una persona muy agresiva, violenta. Conocemos recientemente el problema que tuvo con Alfredo Adame».