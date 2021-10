Por secrecía, Hernández Giadáns evita caso Yunes Linares e hijos

octubre 14, 2021

Yhadira Paredes/El Demócrata. La fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, ni descartó ni aceptó la existencia al interior de la dependencia de carpetas de investigaciones en contra del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, aunque advirtió que para la Fiscalía no hay intocables.

En entrevista, a pregunta expresa sobre investigaciones o denuncias en contra de Miguel Ángel Yunes, o alguno de sus hijos, dijo que de haberla se darán a conocer en su momento.

“Para la Fiscalía General en lo que compete en los delitos del fuero común no hay intocables y hemos dado muestra de ello, quizás muchas personas que vivían sin ser investigados y que había mucha impunidad al respecto, se ha dado muestra de que en la Fiscalía General de Veracruz tenemos mano firme y somos muy profesionales en las investigaciones que llevamos a cabo”.

Indicó que por secrecía no puede compartir las investigaciones que se realizan, pero aseguró que en ningún caso donde la Fiscalía tenga elementos para judicializar se hará y no se permitirá la impunidad.

Finalmente, afirmó que en la Fiscalía no hay pactos con nadie ni se permitirá la impunidad.