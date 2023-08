Por solicitud de familiares a López Obrador, muerte de teniente Gloria Cházaro ya no será abordada públicamente

agosto 22, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Luego de que la semana pasada #QatromediaTelecomunicaciones le consultara sobre el tema y que ordenare a la Secretaría de Marina informarle al respecto, este martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reveló que, por petición de la familia de la fallecida, ya no se hablará públicamente del caso del presunto suicidio de la Teniente Gloria Cházaro.

Al finalizar la conferencia matutina de hoy, el Jefe del Ejecutivo respondió que, derivado de esta decisión,” piden los familiares que no hablemos del caso y tenemos que respetar, pero solo les voy a decir algo, o sea, tú lo planteaste: nada más que no fue en un lugar oficial, en un sitio oficial. Pero ya no quieren los familiares que tratemos el asunto, ¿sí?”.

La integrante de la SEMAR apareció colgada hace poco más de dos meses en el barandal de su casa en Fortín, Veracruz, luego de haberse quedado sola con su pareja Octavio Capetillo, piloto de la Marina, con quien se le vio discutir públicamente horas antes de ser encontrada sin vida, por lo cual se especula que fue víctima de feminicidio y no fue un suicidio como asegura también la Fiscalía del estado de Veracruz, que es quien llevó el caso.

Cházaro Berriel, que realizó estudios de posgrado en Inglaterra, fue designada la Primera Mujer Comandante de un Buque de la Armada de México, mérito que también le fue reconocido por el gobierno inglés, así como por la Marina de Estados Unidos.

“Usted constituye la proa de todo un género, una clara muestra de Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo”, declaró el titular de la SEMAR, Rafael Ojeda en honor a la Teniente, por la cual hasta se emitió una moneda conmemorativa.