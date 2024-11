“Por su actuar faccioso, con revés a invalidar reforma judicial SCJN se derrotó a sí misma”: Noroña

noviembre 5, 2024

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, celebró que la razón, la decencia y la legalidad se impusieran, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de toda acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Poder Judicial y desechara el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca.

El senador de Morena, afirmó que “hoy la Corte se derrotó así misma”:

“Hoy la Corte se derrotó así misma por un actuar incorrecto, faccioso, sesgado, y hoy la Patria se salva. Sigue el proceso, y como lo dije se van elegir a las personas juzgadoras el primer domingo de 2025 y es un proceso de democratización muy importante. Ya sabemos el tamaño del reto que tenemos, lo digo sin arrogancia, al contrario, es una responsabilidad enorme. Pero, si me da mucho gusto que la actitud canalla haya sido derrotada”.

Antes, reconoció al ministro Alberto Pérez Dayán su decisión de votar en contra de la invalidez parcial de la reforma al Poder Judicial, como lo proponía el ministro González Alcántara Carranca.

El senador de Morena, elogió la actitud y valor de Pérez Dayán por esta decisión.

“Muy larga vida a Alberto Pérez Dayán, que estando en ese grupo de ocho, les dijo; no puedo acompañarlos en eso, yo no tengo atribuciones en el marco constitucional. Yo no puedo tomar una decisión… Inclusive deja muy en claro que no está de acuerdo con el cambio constitucional que nosotros hicimos, creo que dice que no va a responder a una desmesura con otra desmesura.

O sea no está defendido lo que nosotros estamos convencidos que es lo mejor para la patria. Él dice yo no lo comparto, pero yo no tengo facultades, están mis sentencias y están las de ustedes. Y hoy ustedes olvidan. Se necesita mucho valor para tomar una decisión como la que tomó hoy Pérez Dayán, mucho valor…”.

Consideró que la integridad de Pérez Dayán está en riesgo, “porque están en una actitud fascista, perversa, golpista, y no se los vamos a tolerar”.

“Que se enteren esos siete ministros, particularmente, la presidenta de la Corte, Norma Piña, que se entere que en México manda el pueblo de México y nadie más”.

Acusó que estos siete personajes de la Corte “están convertidos en tinterillos, ni a abogados llegan. Les vuelvo a decir: dónde estudiaron derecho, es gravísimo su nivel de irresponsabilidad”.

También, agradeció a las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz por estar del lado del pueblo.