Por tercer día consecutivo, AMLO insiste en que no cederá ante intentos de vulnerar soberanía con el T-MEC

julio 24, 2022

Carlos Guzmán | Enviado,Tepic, Nayarit.- En el marco del cierre de su gira de trabajo de este fin de semana por Jalisco y Nayarit, esta tarde, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador insistió en el tema de las consultas solicitadas por empresarios tanto de Canadá como de Estados Unidos que buscan apoyarse en el Capítulo 8 del T-MEC referente a los energéticos de México para recuperar lo que el gobierno de México les quitó tras la promulgación de la nueva Ley sobre la materia.

Desde las inmediaciones de la presa “El Cajón”, el primer mandatario insistió en que su gobierno no cederá en ningún sentido sobre la explotación de los recuerdos energéticos de nuestro país como los que posee Pemex o la Comisión Federal de Electricidad (CFE) siendo que en el citado apartado del Tratado se estipula que estos son propiedad de la nación y no están sujetos a la negociación que se hizo en 2018.

“Antes las hidroeléctricas como esta (El Cajón) no turbinaban, porque les daban preferencia les daba preferencia a las empresas extranjeras, por eso es la Consulta de empresarios de Canadá y Estados Unidos, por eso nosotros no vamos a ceder, porque es un asunto de principios, tiene que ver con la soberanía, el patrimonio no se negocia”. Sostuvo.

También en un video publicado en sus redes sociales mostró los 60 kilómetros de un camino que mandó pavimentar y que va desde esta hidroeléctrica hasta la zona de Ocotán – La Yesca, considerados de los corazones de la sierra huichol, así como sus respectivas desviaciones hacia poblados cercanos para que puedan comunicarse con camino pavimentado a los estados de Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco.