Por tercera comparecencia, Cisneros Burgos ofrece emitir convocaría para el IVM

noviembre 27, 2021

Isabel Ortega/Xalapa. Por tercer año consecutivo el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros ofreció emitir en breve la convocatoria para nombrar a la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) que tiene una encargada de despacho desde mayo del 2019.

A seis meses de que inició la actual administración, Yolanda Olivares presentó su renuncia como titular del IVM en Veracruz. Su afinidad panista y la confrontación e Morena con dicho instituto la obligó a separarse del cargo.

En mayo del 2019, el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, designó a María del Rocío Villafuerte Martínez como encargada del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), que ha sido omisa en fijar alguna postura ante los feminicidios o la nueva forma de clasificar los asesinatos de las mujeres en Veracruz.

En marzo del 2019, el titular de la Secretaría de Gobierno, Eric Cisneros Burgos fue cuestionado sobre el incremento de casos de feminicidios, a lo que respondió que estaba “evaluando” el trabajo de Olivares Pérez. Meses después renunció.

Cisneros ofreció emitir una comparecencia el 21 de noviembre del 2019, sin embargo, fue discordante en su postura al ser cuestionado por diputadas locales.

En un inicio aseguró que los Consejos Consultivo y Social del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) estaban trabajando en la integración del documento, para salir del paso.

Recordó que su antecesor -Rogelio Franco- tardó año y medio para nombrar a una titular, “nosotros no vamos a tardar tanto”, respondió a la diputada local Montserrat Ortega Ruiz.

“Hay ahí dos consejos y seguramente muy pronto van a entregar la convocatoria para que se ponga a disposición la integración de una titular del Instituto Veracruzano de la Mujer”.

En una segunda intervención, la panista presentó un documento emitido desde el 31 de julio del 2019, que contenía los lineamientos para la elección de una nueva titular del Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM), se vio obligada a rectificar su versión.

Fue entonces que aclaró que el documento se presentó el 15 de noviembre en la Junta de Gobierno, “Ellos (los consejos) han estado trabajando y puliendo la convocatoria, el 15 de noviembre hace unos días, la presentaron a la Junta de Gobierno y le vamos a dar seguimiento para su publicación.

“Habían estado trabajando en una propuesta desde aquella fecha que usted menciona (31 de julio) y ya está presentada en la Junta de Gobierno del Instituto Veracruzano de las Mujeres”, ofreció.

Para el 2020, en el mes de mayo, el secretario de Gobierno aseguró -durante una entrevista- que el órgano funciona bien únicamente con una encargada de despacho y cuestionó la exigencia de grupos feministas para que se nombre una directora.

Según Cisneros Burgos, el IVM continúa accediendo a recursos y programas federales a pesar de carecer de una directiva oficial.

Ante diputados, en noviembre del 2020, insistió que en breve se emitiría la convocatoria para nombrar a una nueva titular o ratificar a la encargada de despacho, lo anterior, porque había un litigio que buscaba obligar a emitir los lineamientos para nombrar a ratificar a la encargada de despacho.

El lunes 22 de noviembre del 2021, Cisneros Burgos confirmó que será en enero del próximo año se renovarán los consejos Consultivo y Social del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) con la intención de que se pueda lanzar la convocatoria para elegir a la titular.

El secretario de Gobierno confirmó que ya se hizo la elección y será en enero cuando se dé a conocer a las nuevas integrantes, de esa manera, comentó, se podrá iniciar con el proceso para la elección de la titular.

Al ser cuestionado por la diputada Ariadna Ángeles sobre el desdén que se tiene hacia el tema de las mujeres, el funcionario estatal aseguró que se ha dado seguimiento puntual a todos los programas del Instituto Veracruzano de las Mujeres.

“El hecho de que haya habido una encargada, no significa decir que algún programa en particular se haya cancelado o se haya detenido, sin embargo, la renovación en estas últimas fechas no se ha dado porque no se han renovado los consejos que forman parte de la elección de la titular”.