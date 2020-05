PRD presentará acción de inconstitucionalidad contra Reforma Electoral en Veracruz

mayo 15, 2020

Juan David Castilla. Xalapa. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentará una acción de inconstitucionalidad contra la Reforma Electoral aprobada por el Congreso de Veracruz.



Así lo reveló el dirigente estatal del Sol Azteca, Jesús Velázquez Flores, quien añadió que dicha acción se llevará a cabo de manera conjunta con la dirigencia nacional del PRD.



El entrevistado indicó que aunque todavía es necesario que los ayuntamientos del estado aprueben dicha medida, el Sol Azteca ya está preparando la acción legal para acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



“Con el respaldo de la dirección nacional, que es quien debe interponer el recurso, vamos a echar abajo la revocación de mandato que se trata de prohibir en Veracruz”.



Recordó que la revocación de mandato ya está contemplada en la Constitución federal y que, en Veracruz, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no quiere validarla para proteger al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



“Para que ya no se vaya a hacer este ejercicio de revocación de mandato porque saben que el gobernador no ha hecho bien su trabajo, saben que la ciudadanía de Veracruz no aprueba el desempeño del gobernador y en una revocación de mandato seguramente estaría siendo retirado del cargo”.

Velázquez Flores también consideró “peligrosa” la desaparición de los consejos municipales del Organismo Público Local Electoral (OPLE).



“Es un tema que afecta directamente a los municipios de Veracruz, que en pone en duda la certeza de la elección y eso es algo de los principios fundamentales del proceso electoral, el tener certeza, certeza que el propio Estado nos está quitando”, remató.