PRD se debe ciudadanizar: Jesús Ortega 

octubre 21, 2023

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Militantes del PRD en Veracruz, afines al grupo de Rogelio Franco. se reunieron este sábado 21 de octubre en la capital del Estado. Al evento acudió el líder moral del Sol Azteca, Jesús Ortega.

El político perredista afirmó que su visita a Veracruz es con la idea de fortalecer los liderazgos y prepararse para la elección del 2024, donde se renovará la gubernatura y las alcaldías, a nivel local, así como la presidencia, el Senado y las 500 diputaciones, en lo federal.

“En este esfuerzo de ir aglutinando al perredismo nacional y a todo el perredismo estatal estamos contribuyendo este esfuerzo”, dijo al referirse a su visita a la entidad.

Explicó que el principal reto para la izquierda es presentar cuadros ciudadanos con arraigo y representación entre sus comunidades para que le puedan ganar a Morena, además, la gente ya no quiere a los mismos de siempre.

“Estamos viendo más a persona que no son del PRD, de lo que se trata es que tengamos candidaturas ciudadanas (…) nosotros intentamos ciudadanizar la mayoría de nuestras candidaturas, ojalá y el PRI y el PAN estén en lo mismo, si no hacemos eso estamos en riesgo de perder”.

El líder del Sol Azteca reconoció que con su sola fuerza política podrían perder en las elecciones del 24, por lo que se debe hacer equipo con la ciudadanía, para ganarle a Morena, “ahí están, hay que ir por ellos. López Obrador no va a ir por ellos, nosotros sí”.

La fractura que hizo López Obrador en el CEN del PRD, el sol azteca no está en su mejor momento y ya no quieren solo subsistir, ahora se buscará ser una fuerza en todo el país; consideró que en Veracruz es relativamente fácil ante la incapacidad de gobernador de Cuitláhuac García Jiménez, quien cada que abre la boca se echa de enemigos a los ciudadanos.

Ante la posibilidad de formalizar una alianza comentó que es necesario encontrar un método que permita a todos competir en condiciones de equidad y elegir al mejor candidato a la gubernatura, diputaciones locales, federales y el senado.

Como sucedió a nivel nacional, en Veracruz también debe haber un método para seleccionar qué ciudadana o ciudadano es el mejor para representar el Frente Amplio por México y lo mismo para las senadurías y algunos distritos federales y locales.

Cuestionado por la insistencia del PAN de querer encabezar la gubernatura, dijo que es válida, pero deben postular a los mejores cuadros, “porque nosotros tenemos esa mismos pretensión con otra candidatura, y seguramente el PRI tendrá otras, cómo le vamos a ser, pues un método como Xóchitl, lo vamos a hacer”.

El líder moral del Sol Azteca llegó acompañado de las hijas de Rogelio Franco, Yazmín Copete, Arturo Herviz, y Manuel Bernal. Rechazó que exista divisionismo con la dirigencia del PRD en Veracruz que no llegó al hotel donde se dio el evento.

“No hay divisionismo, ha múltiples reuniones del país a donde no acuden los presidentes, porque tiene su propia agenda, y el que ahora no esté aquí el presidente (de Veracruz) no quiere decir que haya un conflicto, no lo hay, lo quiero decir de manera tajante”, dijo en líder.