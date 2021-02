Precandidato de Morena denuncia amenazas de muerte y extorsión

febrero 22, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- El precandidato de Morena a la alcaldía de Atzalan, José Luis Arcos González, denunció amenazas y extorsión por parte de desconocidos que además han intentado involucrarlo con el crimen organizado.

El morenista declaró que estas amenazas no son nuevas, pues en el 2017, cuando también fue candidato, recibió mensajes exigiendo un pago a cambio de no atentar contra su vida, el cual se negó a pagar en aquel entonces.

Sin embargo, aseguró que, tras los recientes asesinatos de precandidatos y aspirantes políticos, siente miedo de que algo pueda sucederle a él o a su familia, por lo que pidió a los gobiernos federal y estatal brindar protección.

“Hemos recibido amenazas para quitarnos del camino. También intentan manchar mi imagen ligándome al crimen asegurando que no cumplí con lo pactado en el 2017, pero eso fue también una extorsión que yo no quise pagar, para empezar porque no tenía dinero, pero ahora si temo por la seguridad mía y la de mi familia”, dijo.

Dio que interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Estado contra quien resulte responsable de esas amenazas y aunque dijo que sospecha de algunas personas se negó a dar nombres argumentando que a sus más cercanos colaboradores entregó un sobre con esa información en caso de que algo le pase.