Precio del kilogramo de tortilla, en nivel nunca antes visto

abril 4, 2022

Redacción/Al MomentoMX. El Secretario General de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Álvaro López Ríos, alertó que precios récord de maíz, disparan precios de tortilla a máximos históricos.

Durante la última semana de marzo, el precio promedio de la tortilla a nivel nacional alcanzó su nivel máximo, ubicándose en $20.02/kg en tortillería tradicional y en $13.65/kg en tiendas de autoservicio, reflejando un respectivo incremento de 24.7% y 11.7%, en comparación con los $16.05 y $12.22/kg observados a esta misma fecha de 2021.

En la Zona Metropolitana del Valle de México el precio frecuente es de $20/kg; sin embargo, existen entidades en las que el precio alcanza hasta $27/kg, precisó.

Lo anterior, es derivado de un alza de 21% en el precio del maíz en el mercado nacional, entre marzo de 2021 a marzo de 2022, al pasar de $6,057 la tonelada a $7,327 la tonelada; en este mismo lapso el precio futuro se elevó en 36.5%, acentuando un mayor incremento tras el estallamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania, quienes previo a esta situación, suministraban en conjunto el 19.5% de las exportaciones mundiales del cereal y actualmente se estima en 16.6%, una reducción de 6 millones de toneladas.

El dirigente de la UNTA hizo ver que la producción de maíz en México los últimos 7 años, no sólo no se ha incrementado si no que ha registrado una tasa media anual de crecimiento negativa, de 0.6%.

Explicó que para los ciclos agrícolas P-V 2022 y O-I 2022/23 se corren riesgos, pues aún con los buenos precios que registra el grano, el precio promedio de los principales fertilizantes utilizados en la agricultura (Urea, DAP, MAP) se incrementó en 153% entre marzo de 2021 y el mes en curso, escalando hasta los $27,220 la tonelada en la última semana; a lo que se suma la escasez de agua para riego lo que frenaría la producción del grano.

Respecto a la cosecha O-I 2021/22, que está próxima a iniciar, se estima una producción de 7.2 millones de toneladas, una caída de 8.3% respecto a su homólogo anterior, ante la expectativa de menores rendimientos.

Lo anterior impactaría en más alzas en el precio de la tortilla. Consideró Álvaro López Ríos que éstas podrían oscilar entre 4 y 5 pesos/kg, y hasta de 7 u 8 pesos/kg en algunas entidades del norte del país.

También hizo referencia al índice de precios de la canasta básica en la 1a quincena de marzo 2022 el cual se ubicó con un alza de 13.5%.

El precio promedio de la canasta básica en CDMX sube de 13.1% a 13.3%, Guadalajara se incrementa de 12.4% a 12.9% y Monterrey crece de 13.7% a 14.5%.