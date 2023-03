Precuela de ‘Stranger Things’ será adaptada como obra de teatro

marzo 2, 2023

Stranger Things llegará a su fin con su quinta temporada, pero la historia creada por Matt y Ross Duffer continuará fuera de Netflix. La serie ha dado pie a una obra de teatro de la que ya se conocen el título y la sinopsis oficial.

Stranger Things: The First Shadow será el título de esta producción dirigida por Stephen Daldry que se representará en el Phoenix Theatre, en Londres. Según sus creadores, la adaptación teatral funcionará como una especie de precuela ya que se centrará en la juventud de personajes adultos.

Con fecha de estreno programada para este año, The First Shadow cuenta con una historia original creada por los Hermanos Duffer, Jack Thorne y Kate Trefry, siendo esta la encargada de escribir el guion de la obra.

¿Qué contará The First Shadow?

La obra está ambientada en 1959, unos 25 años antes de los eventos narrados en Stranger Things. La vida en la pequeña localidad estadounidense de Hawkins transcurre de manera normal: al coche de un joven Jim Hopper le cuesta arrancar, la hermana de Bob Newby no se toma en serio su programa de radio y Joyce Maldonado solo piensa en graduarse y marcharse del pueblo.

Entonces, llega un nuevo estudiante, llamado Henry Creel, cuya familia descubre que no van a tener fácil comenzar de cero y que las sombras del pasado llegan más lejos de lo que creen. Hasta aquí llega la primera sinopsis de The First Shadow, en la que conoceremos a nuevos personajes y nos reencontraremos con otros muy familiares.

Efectivamente, es ese Henry Creel, el mismísimo Vecna cuyo pasado ya hemos podido ver poco a poco durante la temporada 4 de Stranger Things, donde estuvo interpretado por Jamie Campbell Bower en su versión adulta y Raphael Luce en su versión joven.