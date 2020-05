Pregúntale al Dr. Gatell superó a la mañanera de AMLO

mayo 1, 2020

México/Notimex. La conferencia de este jueves del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gattel, en la que por primera vez las preguntas fueron realizadas por niños y niñas, superó en número de visualizaciones a la tradicional mañanera del mismo día, que dio el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Ambas se difundieron en el canal del Gobierno de México.

Este jueves, en el marco de la celebración del Día del niño y la niña, la Secretaría de Salud decidió que las preguntas de la conferencia en la que se aborda el tema de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 fueran hechas por menores; los cuestionamientos se enviaron antes a las autoridades sanitarias.

López-Gatell leyó algunos de los mensajes que recibieron y otros los escuchó en tiempo real con ayuda de la tecnología, pues niñas y niños se unieron a una transmisión y le hicieron diversas preguntas.

En un corte del total de visualizaciones, hasta las 13:00 horas de este viernes, en el canal de Youtube del Gobierno de México -por donde se transmiten tanto las conferencias matutinas como las vespertinas-, se observa que aunque para la de salud no supera las 24 horas desde su transmisión, ya logró acumular 302 mil 312 visualizaciones 15 mil 975 me gusta y 235 no me gusta.

Mientras que la conferencia del Presidente, 27 horas después había alcanzado un total de 113 mil 153 visualizaciones, seis mil 260 me gusta y 140 no me gusta.

No es la primera vez que la conferencia de las 19:00 horas supera en auditorio a la matutina de las 7:00 horas, incluso el titular del Ejecutivo federal celebró que sea más vista, dijo que es importante que los ciudadanos conozcan la información oficial.

De acuerdo a la Secretaría de Salud la conferencia «Pregúntale al Dr. Gatell» recibió tres mil 500 preguntas y dibujos, entre las dudas que se plantearon hubo algunas referentes a la salud mental, la aplicación de los medicamentos, y el tratamiento en menores que padecen otras enfermedades como diabetes.

Una de las preguntas que llamó la atención entre los usuarios de redes sociales fue el de una pequeña de nombre Alexandra, quien le preguntó a López-Gatell cuándo se resolvería la pandemia debido a que quería celebrar sus cumpleaños, a lo que el funcionario respondió que se desconoce al ser una enfermedad nueva, pero si se seguían las indicaciones se podría tener niveles más bajos de contagios.