Premier League comenzará en septiembre la temporada 2020-21

Inglaterra/Medio Tiempo. La Premier League anunció que el 12 de septiembre será la fecha en la que la Temporada 2020-21 dará inicio, luego de una reunión de empresarios de los equipos del máximo circuito inglés para definir los detalles de la siguiente campaña, aunque no se dio a conocer el calendario.

Entre las fechas que se dieron a conocer es el del término de la temporada, la cual será el 23 de mayo de 2021, por lo que la Premier League apretará un poco su calendario para culminar y que los jugadores tengan un cierto periodo de vacaciones antes de que muchos jueguen la Copa América y la Eurocopa.

En las próximas semanas la Premier League deberá anunciar el calendario completo en el que ya incluirán las fechas de la FA Cup la EFL Cup, así como la Champions League y la Europa League, competencias que disputarán los equipos a la par de la Liga Premier.

Cabe recordar que esta nueva temporada de la Premier League tendrá como defensor del título al Liverpool, equipo que rompió una sequía de 30 años sin conseguir el campeonato.

Premier League Shareholders today agreed to start the 2020/21 #PL season on 12 September



The final match round of the campaign will take place on 23 May



The Premier League will continue to consult with @FA and @EFL regarding the scheduling of all domestic competitions pic.twitter.com/AE21rTqiwK