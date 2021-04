Preocupa a empresarios posible rebrote de Covid-19

abril 11, 2021

Carlos Manuel Peláez/Xalapa. El presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa (CEMX), Octavio Augusto Jiménez Silva dio a conocer que existe preocupación ante la posibilidad de que derivado del período vacacional de Semana Santa se pueda generar un incremento en el número de casos de Covid-19 en la entidad veracruzana.

En ese sentido, explicó que si bien estas vacaciones fueron importantes para lograr una recuperación en materia económica, no puede perderse de vista el que muchas personas no siguieron las medidas sanitarias de manera adecuada, por lo cuál el riesgo de una nueva ola de contagios está presente.



«Efectivamente vimos una recuperación económica buena y eso nos da gusto pero también nos preocupa porque vimos personas que no son responsables, muchos llegaron a las playas, establecimientos comerciales y plazas sin usar cubrebocas y muchos de ellos jóvenes por eso nos preocupa que haya un repunte como ocurrió en enero que vimos escasez de oxígeno, de camas y demás porque en diciembre se relajaron y ahora está sucediendo lo mismo», indicó.

Asimismo, Jiménez Silva destacó que además de que esta situación pudiera traer consigo consecuencias graves en materia de salud, también podrían abrir la puerta a una nueva restricción de movilidad y con ello también podría nuevamente cerrarse comercios, lo cual sería muy negativo para el sector comercial.

Finalmente, dijo que espera que no haya una nueva crisis por falta de capacidad hospitalaria o de insumos para la atención de los pacientes pues reiteró que más allá del tema económico, la salud es un asunto prioritario.