Prepara Xóchitl Gálvez equipo que recorrerá el país

noviembre 4, 2023

• Ciudadanos y partidos trabajarán por la democracia de México

Redacción Xalapa.- La responsable de la Construcción del Frente Amplio por México, senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que está preparando un equipo de ciudadanos y militantes de los partidos del Frente que recorran calles y colonias convenciendo corazones.

“Estamos preparando el equipo y ustedes tienen que regresar a los tiempos donde suela, zapatos y sudor era lo que hacíamos en campaña. Los de enfrente tienen toda la lana del mundo, toda, toda, todo el dinero, todo el poder, pero nosotros tenemos algo: la razón”, expresó.

En encuentros con militantes y dirigentes de los partidos del Frente, la legisladora recordó la labor de destacados michoacanos como el General Lázaro Cárdenas del Río, ex Presidente de México. También, reconoció la lucha democrática de Cuauhtémoc Cárdenas, Felipe Calderón y Marko Cortés, entre otros.

Recalcó que en el país las cosas no van bien, principalmente en los temas de seguridad, salud y apoyos para el campo. En el tema de salud, dijo, las cosas están mal, pues no hay medicinas, no hay cirugías y gran parte del deterioro se debe porque esta Administración Federal desapareció el Seguro Popular y 50 millones de personas no tienen servicios de salud.

Respecto al campo, pidió apoyos para pequeños productores. “Si no hay campo, no hay comida; si no hay campo, no hay progreso. La gente del campo la está pasando mal, no va a haber comida, en Zacatecas se perdió la cosecha de frijol”.

Agregó que más del 90 por ciento del estado de Michoacán está declarado como una zona de desastre por la sequía que azotó y no va a haber grandes cosechas este año.

Adelantó que el próximo domingo presentará su informe de trabajo como senadora y enlistó algunos de los temas que defendió en la Cámara alta como lograr que las trabajadoras del hogar tengan seguridad social y que puedan tener un retiro digno.

Además, trabajó una agenda para los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas y logró que se aprobara la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, porque todos los días mueren 40 personas en accidentes viales.

Gálvez Ruiz recordó que también luchó para que se aprobaran leyes a favor del medio ambiente y para proteger el planeta dejando de usar combustibles fósiles.