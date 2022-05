Preparadas unidades médicas del IMSS para mitigar riesgos por impacto de huracán Agatha

mayo 30, 2022

Redacción/El Demócrata. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) activó protocolos en hospitales de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz para mitigar los efectos del huracán Agatha, y contar con la respuesta oportuna para atender a la población que requiera servicios médicos.

El doctor Jorge Luis Ponce, coordinador de Programas Médicos de la Coordinación de Proyectos Especiales en Salud, explicó que, para contar con las condiciones óptimas en las unidades hospitalarias, se solicita el egreso de los pacientes programados para cirugía electiva y los que pueden estar en condiciones bajo estricto criterio médico de tratamiento ambulatorio.

Para el caso de las unidades médicas que están en la zona de riesgo se tiene que considerar incrementar la capacidad para recibir el mayor número de personas que pudieran requerir atención urgente.

El especialista del Seguro Social añadió que de esa manera se incrementa la capacidad de recepción de pacientes en los hospitales que así lo requieran. De igual manera se activaron los protocolos para garantizar que funcionen las áreas críticas y las líneas vitales, independientemente de la intensidad del impacto.

Explicó que las líneas vitales son la suministración de gases medicinales, oxígeno, energía eléctrica e incluso alimentos para pacientes y personal, y todo lo que se requiere para que exista una suficiencia de al menos 72 horas, a fin de satisfacer las necesidades energéticas de la unidad.

Expuso que también se garantiza el personal suficiente, por lo tanto, el personal suplente debe estar atento ante los llamados si es que fuese necesario incrementar la plantilla operativa para satisfacer y atender el número de pacientes que se requieren.

Comentó que todas las unidades médicas, están preparadas fortaleciendo sus líneas vitales y personal de salud que apoyará a la población que pudiera requerirlo para mantener un óptimo funcionamiento en el momento que pueda necesitarlo.

Subrayó que se alertaron principalmente trece hospitales en Oaxaca, que por la zona del impacto se esperaría que requieran activarse y recibir pacientes: Hospital General de Sub-Zona (HGSZ) No. 41 Huatulco; Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 2 en Salina Cruz; Hospital General de Zona (HGZ) No. 3, en Tuxtepec; y HGZ No. 1 “Dr. Demetrio Mayoral Pardo, además de los que pertenecen a IMSS-BIENESTAR.

Jorge Luis Ponce agregó que de igual manera están pendientes en Chiapas los hospitales de IMSS-BIENESTAR y del Régimen Ordinario como: HGZ No. 1 Nueva Frontera en Tapachula, Hospital General de Sub-Zona con Medicina Familiar (HGSZMF) No. 19, en Huixtla; HGZ No. 2 en Tuxtla Gutiérrez y el HGSZ No. 15 de Tonalá, debido a la colindancia y cercanía de la zona del impacto del huracán.

El coordinador de Programas Médicos de la Coordinación de Proyectos Especiales en Salud del IMSS recomendó a la población que se encuentra en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y en la región sur de Veracruz seguir puntualmente las recomendaciones de sus instancias de Protección Civil locales, de esta manera “la salvaguarda de su seguridad siempre se incrementa”.

Comentó que de acuerdo con las notificaciones que brinda la Coordinación Nacional de Protección Civil, el CVOED alerta a las unidades médicas del Seguro Social que pudieran estar involucradas en relación a la trayectoria del fenómeno meteorológico.