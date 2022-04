Presencia de chinche besucona pone en alerta a misantecos

abril 11, 2022

Arquímedes González/El Demócrata. Este año de nueva cuenta surge la preocupación en las localidades de la parte baja, esto debido a que, con los calores presentes, es motivo para que la chinche besucona, la que transmite el mal de Chagas surge y se establezca en algunos hogares que pueda dañar la saluda en los integrantes.

Este lunes, José Luis Acosta Hernández, agente municipal de la congregación de Chapa-Chapa, dio a conocer que, en la localidad, vecinos detectaron la presencia de este bicho, por lo que es necesario -dijo-tomar cartas en este asunto por parte de las autoridades de salud, y que no pueda trascender contagios en la localidad.

“Efectivamente, es necesario que la autoridad de salud, nos apoye nosotros estamos dispuestos a darles el apoyo necesario, pero no contamos con el insumo necesario, y no queremos que nuestra gente se contagie, en años anteriores este problema tuvo en preocupación a la gente, ojalá este año antes de que aparezcan más se pueda atacar de manera inmediata, le repito, la gente está en la mejor disposición de apoyar a los trabajos, nada más que nos digan los pasos a seguir”, expuso.

En este tenor el sector salud, ha informado que en las zonas rurales, la chinche ingresa a los hogares, donde unos de sus principales alimentos es la sangre de quienes viven ahí, es por ello que son muy importantes las condiciones de las viviendas y de sus alrededores, ya que a la chinche le encanta el desorden; se esconde en árboles, palmeras, techos de paja o de teja o grietas en las paredes, también es muy importante cuidar las diversas costumbres alimenticias, pues en algunos lugares se acostumbra comer carne semicruda de animales, sin saber que por ahí puede estar el intruso; pero sobre todo es necesario combatir la falta de información sobre este insecto vector y el posible daño que provoca tener como huésped incómodo al intruso.

“Parece que, algunas localidades, de la parte baja también se ha visto la chinche, yo creo es por el calor fuerte que se está viviendo, por eso es importante que desde ahorita que se está viendo, el sector salud no tomó o eche en saco roto este problema, que como le repito preocupa a nuestra gente, no debemos dejarlo para mañana, que la situación pueda salirse de control, lo que debemos de hacerlo es de manera rápida, y así no tener problemas de salud o que algún vecino pierda la vida”, concluyó.