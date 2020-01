Presenta artista chino documental de Ayotzinapa

Puebla/OroNoticias. Ai Weiwei es reconocido por ser un directo activista, el cual ha tratado temas como la violación de derechos humanos o la falta de libertad en China, crisis globales de refugiados, entre otros, en esta ocasión no fue la excepción, pues con la ayuda de productoras mexicanas como Elena Fortes, María Luisa Aguilar y Daniela Alatorre presenta el documental “Vivos”.

Durante el Festival Sundance, Weiwei presentó el documental “Vivos”, en el cual trata de un tema que conmocionó e indigno al pueblo mexicano, los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

“Hicimos una profunda investigación sobre los informes que ya existían y sobre los expertos que lo analizaron […] nos dimos cuenta de que no hay una comprensión suficiente no solo de las víctimas que desaparecieron sino también de cómo sucedió esto y qué pasa cuando alguien nunca vuelve a su casa: qué le sucede a sus familiares, cómo continúan con sus vidas, cómo viven con una pregunta que podría no tener respuesta” dijo antes del estreno mundial en Park City, Estados Unidos.

“Vivos” combina los desoladores relatos de las familias afectadas con las voces de expertos acerca del caso de Iguala en 2014, en el que desaparecieron 43 estudiantes de Ayotzinapa y el cual marcó un nuevo fondo en la inacabable espiral descendiente de violencia en México.

“Lo que sucede en México es algo muy único: tienes una sociedad democrática pero, a la vez, la corrupción del sistema judicial es muy poderosa […] Es una sociedad muy violenta y más del 90 por ciento de estos crímenes nunca se resuelven. Así que, ¿qué tipo de sociedad es esta? ¿Y cómo este tipo de sociedad puede continuar funcionando”, opinó, pues asegura que Vivos es coherente en el resto de su obra.