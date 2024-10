Presenta el Vaticano a su nueva mascota oficial

Ciudad de México.- El próximo 24 de diciembre, el Vaticano dará inicio al Jubileo 2025, un evento que coincide con el año jubilar y que promete ser uno de los más destacados en la agenda religiosa. Con el tema “peregrinos de esperanza”, la celebración incluirá peregrinaciones y obras de caridad enfocadas en pedir perdón y demostrar arrepentimiento.

En este contexto, se ha presentado Luce, la mascota oficial del Jubileo, diseñada para conectar con el público joven. “Una muñeca inspirada en la cultura pop”, como describe el arzobispo Rino Fisichella, Luce guiará a los fieles durante las festividades. “Luce simboliza la esperanza del corazón”, añadió Fisichella, en un evento de lanzamiento en el que Luce deslumbró con su atuendo: un impermeable amarillo, botas de agua manchadas de barro, y detalles que evocan su camino espiritual, como una cruz de peregrino y las vieiras del Camino de Santiago.

The Vatican has unveiled the official mascot of the Holy Year 2025: Luce (Italian for Light).



Archbishop Fisichella says the mascot was inspired by the Church's desire "to live even within the pop culture so beloved by our youth." pic.twitter.com/hVU2CmYA3O— CatholicTV (@CatholicTV) October 28, 2024