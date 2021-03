Presenta IVEC ciclo de conversatorios “Manos de color y sol”, con René Ramírez Ordoñez

marzo 14, 2021

Redacción/Xalapa.- El Instituto Veracruzano de la Cultura, a través del Centro Cultural Atarazanas, presenta el ciclo de conversatorios “Manos de color y sol”, que acompaña a la publicación del libro del coreógrafo veracruzano y coleccionista de indumentaria tradicional René Ramírez Ordoñez, una obra en la cual plasma su labor de más de 50 años en el rescate y registro de la indumentaria tradicional de Veracruz. El primer conversatorio se transmitirá este martes 16 de marzo a las 17:00 horas, a través del Facebook @Centroculturalatarazanas.

El ciclo consta de nueve presentaciones, que se realizarán a lo largo del año: “Origen e identidad”, “Esplendor huasteco”, “Chicontepec tierra de danzas”, “Elegancia totonaca”, “Herencia totonaca”, “Sierra eterna”, “Un huipil excepcional”, “Los tuxtlas tierra de magia” y “Mi abuela en traje de novia”. Los conversatorios plantean un recorrido por siete regiones culturales planteadas por el maestro Ordóñez, presentando a la audiencia un amplio panorama sobre las influencias culturales y la tradición de la indumentaria y la artesanía textil, elaborada sobre todo por mujeres veracruzanas.

El primer conversatorio, “Origen e identidad”, contará con la participación del autor de Manos de Color y Sol y de la antropóloga Lorena Acosta. Al respecto, René Ramírez comparte: “nuestros escritos no los pintamos en un papel, sino que los llevamos impresos en nuestro vestuario, en nuestras artesanías, con las que tomamos nuestros alimentos, con las que tomamos el agua, con lo que usamos a diario, con lo que trabajamos; nosotros poseemos nuestra escritura y la portamos donde nos desplazamos, donde nos encontramos, en todas partes portamos nuestra escritura. No está en un solo lugar como lo hacen los mestizos, que la guardan en un lugar especial y jamás leen sus libros si no tienen algún apuro”.

