Presenta Xóchitl Gálvez iniciativa de gobiernos de coalición

noviembre 15, 2023

Desde el boom del Bitcoin en adelante, las criptomonedas han revolucionado el mundo financiero en la última década, ofreciendo oportunidades de inversión sin precedentes. Este ecosistema se ha hecho fama de ser muy rentable y con potencial de ganancias, y existen un sinfín de servicios y opciones para lograr esta meta.

Sin embargo, antes de aventurarte en este mundo, es crucial entender cuál es tu perfil inversor y conocer los principales precios de las criptos vigentes. Esto te ayudará a tomar decisiones acertadas y a seleccionar las criptomonedas que mejor se adapten a tus objetivos y tolerancia al riesgo. En este post te contamos todo lo que tienes que saber para comenzar a invertir en criptomonedas de forma adecuada.

¿Cuáles son los perfiles de inversor?

Sin importar cuál es la inversión, existen diversos perfiles ya predeterminados que ayudan a establecer una metodología. Esto ayuda a los usuarios a seguir una serie de reglas para invertir considerando sus impulsos, preferencias, y tolerancia al riesgo.

Las criptomonedas son conocidas por su gran volatilidad y cambios drásticos, así que es importante conocer cuál es tu perfil y qué tan cómodo te sientes al perder dinero. Esto te ayudará a realizar inversiones relativamente seguras según tus necesidades.

1. Conservador

Si eres un inversor conservador, valoras la estabilidad y prefieres evitar grandes riesgos. Las criptomonedas pueden ser volátiles, por lo que es importante que elijas opciones más seguras.

Si quieres empezar con lo básico, puedes ahorrar en stablecoins o monedas estables, las cuales son el equivalente de monedas fiduciarias como el dólar americano o el euro. Algunas plataformas de criptomonedas te permiten generar intereses anuales por tus ahorros almacenados en sus billeteras. Al ser monedas estables el riesgo es muy bajo, en especial con monedas reconocidas como USDT, USDC, o DAI.

2. Moderado

Los inversores moderados están dispuestos a asumir un poco más de riesgo en busca de mayores ganancias. Para obtener esto, invierten en proyectos un poco más volátiles o con menor historial, pero se tiene la creencia o confianza de que su valor aumentará en el futuro.

Una opción son las criptomonedas de mayor capitalización como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH). Estas tienen una trayectoria probada y una sólida base de usuarios. Además, puedes considerar criptomonedas con proyectos tecnológicos sólidos y un buen equipo de desarrollo. Algunas opciones populares son Cardano (ADA), Binance Coin (BNB) y Polkadot (DOT). Son monedas que tienen un historial sólido y apoyo por gran parte de los usuarios cripto.

3. Agresivo

Si tienes un alto apetito por el riesgo y estás dispuesto a explorar proyectos más innovadores, las criptomonedas de menor capitalización y alto potencial de crecimiento pueden ser una excelente opción.

En este caso es importante explorar qué nuevos proyectos están saliendo, investigar las propuestas, reconocer la reacción y apoyo del público, y ver cómo se desarrollan en el tiempo. Apostar por proyectos innovadores o revolucionarios en un área específica puede ser una estrategia para encontrar nuevas minas de oro.

Ten en cuenta que la volatilidad es mucho mayor en este grupo. Algunas opciones para inversores agresivos podrían ser Chainlink (LINK), Solana (SOL) y Polygon (MATIC).

Estrategias para cada perfil

Dependiendo de tu perfil, puedes seguir una serie de estrategias que te ayuden a conseguir tus metas como inversor:

1. Conservador

• Inversión a largo plazo: prioriza la visión a futuro y selecciona proyectos que tengan potencial de crecer. Mantén tus criptomonedas en una billetera segura y evita el trading constante. Puedes elegir realizar staking para recibir intereses anuales en el proceso.

• Diversificación: considera dividir tu inversión entre diversas monedas para reducir el riesgo. No inviertas en un solo proyecto.

• Sigue las noticias: mantente al tanto de los acontecimientos importantes en el mundo de las criptomonedas para tomar decisiones informadas. Los eventos temporales que no tendrán consecuencia en el futuro no son relevantes, pero los cambios trascendentales a nivel macroeconómico pueden marcar una diferencia.

2. Moderado

• Diversificación inteligente: combina criptomonedas de gran capitalización con algunas de mediana capitalización para equilibrar el riesgo. Esto te ayudará a mantener una inversión segura y estable que pueda cubrir posibles pérdidas en otros proyectos.

• Rebalanceo periódico: ajusta tu cartera regularmente para mantener el equilibrio entre tus activos. Investiga y evalúa el rendimiento de tus monedas y compara con otros proyectos para identificar cuáles son rentables.

3. Agresivo

• Investigación exhaustiva: dedica tiempo a investigar proyectos prometedores y equipos detrás de las criptomonedas de menor capitalización. Cada mes salen nuevos proyectos o puedes encontrar alguno que esté en camino. Revisa foros de criptomonedas, noticias, y evalúa cuáles son los proyectos que se ven interesantes.

• Establece límites de pérdida: debido a la alta volatilidad, establece límites claros para tus pérdidas y mantén un ojo en tus inversiones de cerca. Determinar un stop loss es necesario para no tener grandes pérdidas.

En el mundo de las criptomonedas, no hay una talla única que se ajuste a todos. Conocer tu perfil inversor te permitirá seleccionar las criptomonedas que mejor se alineen con tus objetivos y tolerancia al riesgo. Recuerda siempre invertir de manera responsable, asesorarte con profesionales y diversificar tu cartera para minimizar el riesgo.