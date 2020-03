Presentan senadores del PAN acciones de salud y trabajo para combatir la crisis del #Covid-19

marzo 19, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. Las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado plantearon un paquete de acciones en materia de salud, reactivación económica y trabajo a distancia en el Congreso, para combatir la crisis por el Covid-19.

En el tema de la salud, el GPPAN pidió al gobierno federal dar a conocer de manera urgente las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), así como la disponibilidad de instalaciones e insumos por entidad federativa para atender a los enfermos, además de incrementar de manera exponencial la aplicación de pruebas para detectar el Covid-19.

Asimismo, solicitaron que se informe puntualmente sobre el destino de los 40 mil millones de pesos, que fueron transferidos al Insabi y que no se sabe en qué se han gastado.

“Queremos saber de los 40 mil millones cómo es que están siendo utilizados, ya son casi 4 meses de que se hizo esta transferencia; en días pasados, el subsecretario López-Gatell hablaba de que se ocuparían 3 mil 500 millones para esta contingencia sólo para insumos de salud, por eso la importancia de saber qué es lo que están haciendo con los 40 mil millones”, señaló en conferencia de prensa la senadora Alejandra Reynoso Sánchez.

En materia de reactivación económica, propusieron la instalación de una Comisión de Emergencia Económica para defender el ingreso familiar y la economía nacional, que identifique el impacto de la pandemia en sectores como el turismo, la aviación, el transporte, los hoteles y restaurantes, entre otros.

Asimismo, plantearon un programa de apoyos fiscales a personas físicas y morales, así como un seguro de desempleo, revisión de transferencias sociales y apoyo a las empresas para que mantengan su fuerza laboral.

“Es necesario también disminuir el 50 por ciento de las cuotas al Infonavit y deducir el pago de las colegiaturas durante el período que dure la emergencia”, sostuvo el senador Gustavo Madero.

En su turno, la senadora Minerva Hernández Ramos dio a conocer que el GPPAN propone reprogramar, reconfigurar o cancelar obras públicas de baja rentabilidad social y económica o aquellas que estén en fase de arranque, “llámese la refinería de Dos Bocas, el tren Maya, la cancelación de la construcción de las más de 2 mil 700 sucursales del banco del bienestar, entre otras”.

Hay que impulsar, dijo Hernández Ramos, un programa emergente de apoyo a la construcción de vivienda, destinar más presupuesto al sistema de salud para garantizar el abasto de medicinas y tratamientos ante la expansión del coronavirus, y regular los precios de medicamentos y material ante la pandemia, de manera que se puedan establecer precios máximos.

En materia de trabajo a distancia para no paralizar la labor del Poder Legislativo, las senadoras y los senadores del PAN propusieron aprobar una reforma a tres artículos del Reglamento del Senado para establecerlas sesiones virtuales, con el objetivo de discutir y votar aquellos asuntos urgentes para la atención de esta emergencia.

“Aquí está el cómo sí, señores de Morena. No quieran irse a su casa después de un par de sesiones. ¿Quién va a tomar decisiones por México? El Grupo Parlamentario del PAN exige que continúe trabajando el Congreso, pero atendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y con inteligencia sin exponer a todo México. Sesiones virtuales para la toma de decisiones para los mexicanos”, indicó el senador Damián Zepeda Vidales.

Por su parte, el coordinador Mauricio Kuri González afirmó que la aprobación de un paquete de 180 mil millones de pesos para atender la crisis en salud fue necesaria porque este gobierno de Morena dilapidó en programas electoreros los recursos ahorrados durante 20 años, que deberían destinados a emergencias.

“Llegamos a tener cerca de 300 mil millones de pesos. Pues el año pasado se gastaron más de la mitad. Y ahorita lo que están pidiendo en la Cámara de Diputados, esos 180 mil millones de pesos son los mismos que se gastaron en proyectos electorales el año pasado. Por eso estoy convencido que este gobierno no es serio, no sabe, no quiere, no puede dar la certidumbre que el ciudadano quiere”, subrayó.