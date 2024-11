Presidenta de Comisión de Periodistas pide investigar agresivo contra comunicadora

noviembre 21, 2024

Isabel Ortega, Xalapa, Ver.- Se tiene que hacer una investigación a fondo para conocer quién permitió el ingreso de tres encapuchados, uno de ellos responsable de la agresión a una periodista, al interior del Congreso de Veracruz.

Durante la comparecencia del secretario de seguridad pública, Cuauhtémoc Bonilla, cuando participaba el diputado Héctor Yunes dos jóvenes increparon y lo acusaron de corrupto y ratero, por lo que el presidente de la Comisión, Adrián Ávila pidió a seguridad sacar a las personas que estaba alterando el orden.

Personal de seguridad escoltó a cinco personas, durante el trayecto uno de ellos le arrebató el celular a la periodista originaria del norte del estado, Concepción Sánchez, posteriormente la empujó e hizo que cayera de rodillas. El joven fue detenido.

La presidenta de la Comisión de Atención a periodistas del Congreso local, Bertha Ahued Malpica hizo un exhorto a las autoridades para que se investigue la agresión que sufrió una comunicadora, en el marco de la comparecencia del Secretario de Seguridad, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla.

Lo ocurrido en el Congreso, dijo, hace necesario que se supervise y se haga una revisión en los protocolos de seguridad que hay en el Congreso local, incluso afirmó que es un tema que ya se habló con el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) Esteban Bautista Hernández.

Ahued Malpica afirmó que se trató de una agresión directa contra la periodista, Concepción Sánchez, quien estaba haciendo su trabajo dentro del recinto legislativo, por lo que hizo un llamado a evitar este tipo de hechos.

“Fue una agresión directa, le arrebata el celular y eso no puede ser, aquí los periodistas y yo como presidenta de la comisión y protección a periodistas, eso no se va a permitir, estaré muy pendiente y es un llamado a las autoridades para que estén pendientes que esto le den seguimiento porque aquí es un recinto legislativo, es la casa del pueblo, pero también tienen que respetar y sobre todo nuestra labor como periodistas es importante para la democracia, no es un juego, ser periodista además de informar es también se arriesgan en muchos casos, entonces tiene que haber un respeto y una protección”, aseguró.

Las personas que agredieron a la reportera se encontraban encapuchadas y presuntamente habría sido la porra del secretario, quienes intentaron huir quitándole el celular.

Por ello, la legisladora afirmó que se requiere colocar filtros de seguridad en el Congreso para asegurar quienes se encuentran en el sitio y las razones por las que están, además de que se debe establecer una investigación a fondo sobre lo sucedido.

“Yo creo que aquí debe de haber un filtro, yo lo que vi en el video, lo vi en cámara lenta, salieron varios encapuchados, tengo entendido que fueron tres, no sé si ellos fueron los que gritaron (….) De que se va a hacer una investigación a fondo, se tiene que hacer, tengo entendido, yo hablé con el coordinador Esteban Bautista y me dijo que eran tres personas las que se llevaron (detenidas)”.

“Los focos rojos nos hacen revalorar las acciones que se están haciendo, estamos comenzando en esta legislatura, pero es un punto en el que hay que poner énfasis”, sentenció.