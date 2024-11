Presidenta del Congreso no descarta cambiar formato de comparecencias de secretarios

noviembre 20, 2024

Yhadira Paredes, Xalapa, Ver.- No se descarta la posibilidad de que haya un cambio de formato en las comparecencias de los titulares de despacho por el informe de gobierno, aseguró la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Tanya Carola Viveros Cházaro.

Posterior al desfile conmemorativo del 114 Aniversario del inicio de la Revolución Democrática, la diputada local de Morena se pronunció porque los diputados locales se preparen para la Glosa de gobierno.

“Se tiene que revisar, de hecho en la sesión pasada alguna integrante del Congreso, una compañera de otro partido proponía una dinámica que a mí no me suena descabellada, pero se tiene que discutir, no podía aprobarse para esta comparecencia porque estancamos a dos días de iniciar”.

Consideró que existe la posibilidad de modificar el reglamento, previo acuerdo y discusión y debate.

“Se ha modificado, cuando yo llegué a otra legislatura se hicieron modificaciones en torno al formato anterior, pues es algo que siempre va cambiando y se tiene que adaptar, porque sí parece muy cuadrado y tieso”.

La diputada Viveros Cházaro indicó que se buscará garantizar que todos los diputados acudan a las comparecencias por la Glosa del Informe del Poder Ejecutivo, así como que se haga un llamado para que se preparen para conocer los temas a fondo.