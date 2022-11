Presidente López Obrador pretende «abaratar» el INE: Diputado

noviembre 13, 2022

Lizbeth Inclan/ Veracruz, Ver.– Al hacer presencia en la marcha masiva que se llevó a cabo este domingo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, el diputado federal del PAN, Carlos Valenzuela González, consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende “abaratar» el INE con la reforma electoral.

Con la propuesta de reducir presupuesto y consejeros, mismos que serían elegidos mediante el voto popular, se vulnera al organismo y pueda ser manipulado por el actual gobierno, opinó el legislador.

Dijo que la constante medida de austeridad que el gobierno federal quiere aplicar en diversas áreas sin importar el rubro, como fue el caso de PEMEX ha ocasionado accidentes, que han costado vidas.

Por lo que opinó que basta de recortes presupuestales, por lo que no se puede «abaratar» una de las instituciones más importantes del país que ha permitido la transición y acceso al poder.

Carlos Valenzuela agregó que tampoco permitirán que desaparezcan los organismos electorales estatales, ni los tribunales pues es una amenaza a la democracia.

«Nos no vamos a abaratar un instituto electoral que no ha funcionado a todos los mexicanos y que ha permitido la transición a tres partidos distintos a Acción Nacional en 2000 con Vicente Fox; el Partido Revolucionario Institucional con Peña Nieto en 2012, y el partido de Morena en 2018, este es un INE que ha permitido que todos los partidos accedan y ha permitido la democracia en el país por lo cual le decimos acá al presidente no coincidimos con su propuesta de abaratar el INE».