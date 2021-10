Presume AMLO que México es ejemplo del fin del modelo neoliberal

octubre 14, 2021

Redacción/El Demócrata. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que México es ejemplo del primer país que logró anular el modelo neoliberal.

Prueba de ello, dijo, es que no se contrajo deuda para enfrentar la crisis que dejó la pandemia de COVID-19; además presumió que hay crecimiento y gobernabilidad.

Cuestionado sobre si México podrá ser referente del fin de neoliberal, AMLO indicó: “Sí, claro que va a ser ejemplo, ya lo es. No nos endeudamos como lo hicieron la mayoría de los países para enfrentar la crisis que auspició la pandemia. Hay crecimiento, pero también hay bienestar. No hay inestabilidad política, hay gobernabilidad. Tenemos finanzas públicas estables, no hay devaluación”.

López Obrador destacó que irá a las Naciones Unidas, el próximo noviembre, para informar del modelo de México: “Vamos bien, sí funciona nuestro modelo y es sencillo de aplicar, para eso voy a la ONU. Es una fórmula, y aplica en todo el mundo: es cero corrupción, cero impunidad, austeridad, honestidad y combate a la desigualdad social”.

Aseguró que en octubre se han creado 47 mil empleos, por lo que ya hay 80 mil empleos más de los que se perdieron por la pandemia de COVID-19.

Indicó que actualmente hay 20,642,317 trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un promedio salarial mensual de 12 mil pesos.

Aseguró que también la economía informal se ha ido también recuperando a la par pero más adelante se darán a conocer esos datos.