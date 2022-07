Presuntos retenes de SSP siembran terror en Veracruz puerto

julio 14, 2022

Eda Sentíes

Veracruz, Ver.- Vecinos de la colonia Camino Real denunciaron la colocación de presuntos retenes por parte de elementos de la Secretaria de Seguridad Pública, quienes al detener a los vehículos inventan cualquier falta administrativa para sobornar a los conductores.

Los retenes son instaladas en horarios aleatorios y en ellos los uniformados dan argumentos a los automovilistas como que su licencia de manejo es falsa.

Una víctima, que pidió mantener el anonimato, dio a conocer la situación y poner en alerta a las autoridades y a la población para que no se dejen sorprender.

«Están parando a la gente con la excusa de que había revisión de drogas y arma de fuego, entonces nosotros permitimos que me revisaran, no tengo más nada que ocultar, dimos nuestros documentos y resulta que nos dijeron que la licenciada falsa, ¿cómo va a ser falsas si me la dio Tránsito?, pague para que me la dieran cómo es. Y pues me dijeron que tránsito no sabe, que ellos sí y que el plástico era falso”, dijo.

Explicó que las dos patrullas que instalaron el retén tenían sus números de identificación tapados con cinta de aislar, mientras que los elementos estaban tapados d la cara y se negaron a mostrar alguna identificación.

«Es indignante para la sociedad que esté pasando todo eso, las patrullas tenían el número tapado con cinta de aislar, todos tenía la cara tapada, nadie quiso dar su nombre, nadie se identifico como tal, ni apodo, ni nombre, absolutamente nada. Hay otros vecinos que también les ha pasado, regularmente en la noche”, dijo.

La víctima lamentó que ahora no solo se tienen que cuidar de los delincuentes, sino también de los mismos policías que tienen licencia para aprovecharse de la población.