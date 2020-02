Prevén pobladores de Naolinco escasez de agua

febrero 25, 2020

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- Habitantes del municipio de Naolinco ahorran para contratar pipas y abastecer de agua sus viviendas durante esta temporada de sequía.



Los pobladores del centro de dicha localidad comentaron que gastan entre 500 y 600 pesos a la semana por el servicio de las pipas.



De acuerdo con Martín Guillermo Solano Altamirano, quien ha vivido en dicho lugar desde hace 23 años, la actual administración municipal no ha apoyado con pipas a los ciudadanos.



“En administraciones pasadas el ayuntamiento hacía un sondeo para ver en qué zonas se requería las pipas de agua y brindaba el servicio, pero ahora no hacen nada”.



Se prevé que la escasez de agua se agudice a finales del mes de abril.

Por ello, los pobladores invierten en la instalación de cisternas y varios tinacos en sus casas, para no quedarse sin el líquido.

Solano Altamirano recordó que en la zona del centro de Naolinco los vecinos se han quedado sin agua durante dos meses.



Por tal motivo, los pobladores pidieron al ayuntamiento que apoye a la gente con pipas y garantice el suministro de agua potable.