PRI abierto a la concesión del servicio de agua potable

febrero 14, 2020

Meripolli Ortega. Xalapa. El partido Revolucionario Institucional (PRI), validaría la entrega de concesiones del servicio de agua potable municipal, siempre y cuando represente un beneficio para los veracruzanos.

La diputada local Erika Ayala, explicó que es relevante que todos esos procesos de asignación se transparenten, pero si el proceso de entregar a un particular un servicio público afecta a la población, no se respaldaría.

Cabe mencionar que este jueves el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez determinó vetar las más recientes reformas a la ley de Aguas del Estado, en las que se regulaba, entre otros temas, la entrega de concesión a privados para dotar el servicio de agua potable.

En ese sentido, la diputada dijo que aún no conocían cuál era el sentido del veto, pues podría ser total, o sólo de algunos artículos por lo que era necesario conocer el documento que se depositó en la Secretaría General.

Cuestionada por el tema de la entrega de concesiones, que dentro del dictamen se aclara que no se trata de la privatización, dijo que no se tendrían que cerrar a la posibilidad de entregar a un particular un servicio público.

Sin embargo, reconoció que es necesario el poder conocer cada caso en particular para poder opinar sobre la posibilidad, “si esa concesión trae más perjuicio que beneficio, pues entonces no, pero no podríamos generalizar”.

Comentó que el servicio de agua potables es deficiente en la mayoría de los municipios, lo que hace necesario el poder revisar cómo llega el agua a los pobladores, “es un tema que hay que abordar y ver que se hagan bien las cosas”.

Consideró que las comisiones de agua no deben ser usadas como la “caja chica” de los municipios, por lo que se debe obligar a transparentar el manejo de los recursos públicos.