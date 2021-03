PRI busca recuperar espacios con congruencia, sensibilidad y sencillez

marzo 11, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa.- El proceso electoral del próximo 6 de junio es la última oportunidad que se tiene para equilibrar los poderes y evitar que el país se vaya de las manos, consideró la titular del Programa Recupera en el Partido Revolucionario Institucional, Anilú Ingram Vallines.

La legisladora con licencia en el Congreso federal aplaudió en ese sentido que tanto los partidos Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y por supuesto el PRI unan fuerzas y estén enfocados en el bien superior y equilibrar con ello rescatar la entidad federativa.

“Yo creo que vamos a recuperar espacios, estoy segura que vamos a recuperar los espacios, aunque la gente tiene la última decisión, pero en lo que estratégicamente, en cada una de las acciones que se han tomado estoy cierta que vamos a recuperar espacios, territorios”.

La priista reconoció que el partido en otros momentos se ha equivocado y que es importante aprender esa lección.

“La gente nos ha dado una lección muy fuerte, muy dura, también creo que era necesaria y que también tenemos que ver el lado positivo, hoy tenemos experiencia, sensibilidad, conocimiento y sobre todo la humildad y sencillez para el día de mañana poder gobernar”.

Ingram Vallines se dijo segura de recuperar espacios, siempre y cuando se haga con congruencia, valores y sinergia con la ciudadanía, para regresar a la gente tranquilidad, paz y sobre todo recuperar la confianza que se perdió.

“Quien no lo entienda, no lo razone y no camine en esta línea, pues gracias, que se vayan como se han ido hoy a Morena, por ahí están los que se fueron, yo no me quiero meter a titulo personal, porque cada quien tiene su opinión, pero la realidad es que quien no entienda la nueva forma de hacer política, que se dedique a otra cosa”.