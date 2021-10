PRI exige al INSABI incorporar a beneficiarios del seguro popular

octubre 12, 2021

Isabel Ortega/El Demócrata. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió en su momento que desaparecer el Seguro Popular y recortar rubros de atención sería desastroso, afirmó la virtual diputado local Anilú Ingram Vallines.

La Universidad Veracruzana, informó que la desaparición del régimen de Seguridad Social, mejor conocido como Seguro Popular, generó que un millón 176 veracruzanos se quedaran sin atención médica. Tres de cada 100 habitantes en la entidad no tienen acceso a los servicios de salud.

De acuerdo con el Observatorio de Finanzas Públicas y Desarrollo Regional de la Universidad Veracruzana (UV) la desaparición del seguro popular tuvo un impacto negativo en la entidad y la atención médica a la que tiene derecho los ciudadanos.

Al respecto Ingram Vallines consideró que uno de los muchos programas transexenales exitosos era el Seguro Popular. Ahí se podía atender a cerca de 45 millones de mexicanos que no eran derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del ISSSTE o de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que encontraban en éste una solución a sus problemas de salud.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, cada año 3.7 millones de personas en este país caen en la pobreza por cubrir los altos costos de una enfermedad.

Por eso, a través de 17 años de existencia se fue fortaleciendo el Seguro Popular, al ampliarse el catálogo de padecimientos que atendía más de 250, la gran mayoría del llamado tercer nivel, esas que cuestan muchos, muchos, miles de pesos a las familias que tienen un enfermo.

“Cubría la Leucemia Linfoblástica Aguda en Niños y Jóvenes Menores de 18 años, el Cáncer Cérvico Uterino, dotaba de tratamientos antirretrovirales de pacientes con VIH/SIDA; cuidados Intensivos Neonatales, el Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, sepsis bacteriana del recién nacido y cataratas en adultos Mayores”.

Pero en un afán más de borrar todo aquello que fue creado por administraciones pasadas, lo desaparecieron para crear su Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

El nuevo instituto ha enfrentado el desabasto y el despido de personal que hicieron de la red hospitalaria, ahora se cobra por la hospitalización, por los medicamentos y por todos los servicios de segundo y tercer nivel.

La priista dijo que es urgente y necesario el acceso a los servicios de salud, de calidad, para todas las familias ha sido una prioridad.

“Urge tomar cartas en el asunto pues, con la salud no se juega, no se experimenta, no se lucra políticamente. Tiene la obligación este gobierno de garantizar el acceso a la salud a la población. La meta es incrementar el número, no reducirlo, tal y como está haciendo Morena”.