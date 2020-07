PRI pide condonación o reducción de tarifas de CFE en todo el país

julio 9, 2020

Carlos Guzmán/CDMX.- El senador del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) Manuel Añorve Baños presentó un punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente cita a comparecer al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para analizar e implementar un plan de condonación del pago del suministro de energía eléctrica en Guerrero y todo el territorio nacional durante la contingencia por la pandemia del Covid-19 y se suspendan los cortes del servicio eléctrico que se han presentado en el país, por incapacidad de los usuarios de pagar el servicio.

Ante la emergencia sanitaria, el legislador guerrerense señaló que una de las medidas que se podrían implementar para beneficiar directamente a las familias mexicanas, es la reducción o condonación del costo del suministro de energía eléctrica.

Añadió que durante la cuarentena voluntaria por la pandemia, el recibo de la luz de los hogares ha tenido incrementos que pueden ser menores o muy considerables. Dicho aumento podría significar un golpe económico para la población, porque la demanda eléctrica pasó de los centros de trabajo o escuelas a las casas. “En todos los estados hemos visto casos de recibos que llegan al doble o al triple de lo normal y el estado de Guerrero no es la excepción”, subrayó.

Por ello, dijo, resulta preocupante que la CFEordenara el corte del servicio a más de 543 mil usuarios que no pudieron pagar su factura entre abril y mayo. durante la Fase 3 de la pandemia. Y no es que no quisieran pagar, sino que las familias no tuvieron ingresos para cubrir el importe de su recibo, subrayó.

“Nadie quiere dejar de pagar la luz, simple y sencillamente tenían que decidir entre pagar la luz o darle de comer a sus hijos, porque la pandemia ha dejado a miles de mexicanos sin ingresos”, sostuvo el legislador del PRI.

Por lo anterior, sostuvo, es urgente que la Comisión Permanente cite a comparecer al titular de la CFE para que frente a la sociedad se comprometa a no cortar el servicio de la luz eléctrica a ningún usuario, y que, en conjunto, se pueda encontrar una respuesta a todos los que están pidiendo apoyo en estos momentos difíciles.

“En este diálogo también podemos encontrar la forma de disminuir el costo de la luz, o de plano condonarlo aquines no puedan pagarlo. Medidas como éstas apoyan directamente a la población que más lo necesitan, como los que viven directamente del turismo, otra de las actividades que más ha sufrido por la pandemia”, concluyó Añorve Baños.