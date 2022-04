PRI votará en contra de la Reforma Eléctrica de AMLO: Alejandro Moreno

abril 4, 2022

Redacción/Oro Noticias.El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, mencionó que su bancada votará “categóricamente” en contra de la reforma energética impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Alejandro Moreno informó en conferencia de prensa que los diputados del PRI no están dispuestos a venderse a la propuesta del titular del ejecutivo y que, por el contrario, se presentará una contrareforma impulsada con sus aliados del PAN y PRD.

“Nuestro voto es en contra, no la habremos de aprobar y aunque al oficialismo no le guste, para los priistas: ¡El Legislativo es un poder, no un empleado del poder!”, declaró el presidente nacional priista.

En Twitter, Moreno mencionó que esta situación se analizó desde hace siete meses y se mantuvo un estudio con académicos y especialistas del tema.

“Tomamos esta decisión tras 7 meses de estudiar la iniciativa del Presidente. Hemos dado seguimiento al cambiante mundo de los energéticos, participamos en el Parlamento Abierto, escuchamos decenas de opiniones y mantuvimos reuniones con académicos y especialistas“, refirió.

En la sede nacional del PRI, Moreno Cárdenas declaró que la contrareforma de los partidos aliados buscará que los hospitales, zonas rurales y guarderías cuenten con energía gratuita y garantizará la inversión nacional y extranjera.