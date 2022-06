Primaria de Veracruz se cae a pedazos sin recibir apoyo de la SEV

junio 13, 2022

Eda Sentíes Miranda/Veracruz. Madres de familia de la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla de la colonia formando hogar del municipio de Veracruz se manifestaron este lunes para exigir a las autoridades educativas la rehabilitación del plantel ya que tres de los salones están en mal estado y apenas el viernes de la semana pasada se cayó un plafón, pero ocurrió cuando los niños no se encontraban en la escuela.

Verónica Pérez, presidenta de al sociedad de padres de familia, señaló que personal de Protección Civil acordó algunas áreas del plantel que representan un riesgo para los niños, sin embargo no cuentan con los recursos necesarios para poder solventar los gastos de reparación.

Además, señaló que tampoco cuentan con energía eléctrica ya que el cableado eléctrico fue robado.

“Les pedimos a las autoridades a que nos ayuden a restablecer nuestros salones porque tres de ellos están dañados, vino PC, pero solo acordó y nos dijo que metiéramos un arquitecto, pero no contamos con la economía, es muy caro, a parte de no tenemos luz, nos robaron todo el cableado, nos exigieron regresar a presenciales, pero estamos en malas condiciones, el viernes se cayo el plafón, por fortuna no vinieron los niños, ahorita hay niños tomando clases afuera”, dijo.

Agregó que la escuela no ha podido acceder a apoyos de la Espacios Educativos ya que no cuentan con escrituras.

“No hay escrituración y por eso no hemos podido avanzar, desde el año pasado hemos preguntando por la escritura y solo nos dicen ahí van y ahí van”, ha sido una lucha constante porque si n estas escrituras no. podemos tener acceso a los programas de apoyo”, concluyó.