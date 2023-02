Primeras reacciones de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’

febrero 8, 2023

La tercera entrega de Ant-Man tuvo su estreno mundial en Hollywood, por lo que las reacciones de la prensa especializada no se hicieron esperar, las cuales destacan la “alocada” construcción del Reino Cuántico y alaban la intimidante presentación de Kang el Conquistador.

La película, que llegará a los cines el próximo 16 de febrero, trae de regreso a Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer y Michael Douglas, y también supone el debut en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) de Kathryn Newton como Cassie Lang y Jonathan Majors en la piel de Kang el Conquistador, el gran villano de la Saga del Multiverso.

Entre las opiniones más comentadas, la que más ha alertado a los fans ha sido la que apunta a que esta película se limita a servir como el arranque de una historia más grande.

Aquí las primeras reacciones de algunos críticos sobre Ant-Man and the Wasp: Quantumania:

Jazz Tangcay, de Variety:

“La pasé genial viendo Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Creativa, irresistiblemente enérgica y lleno de grandes secuencias de acción. Bienvenido Jonathan Majors, un bad ass. Los efectos son magníficos”.

Brian Davids, de The Hollywood Reporter:

“Llega un punto en el que todas las franquicias tienen que volverse extrañas, y el UCM ha hecho precisamente eso con Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Como en todos sus otros papeles, Jonathan Majors sigue siendo infinitamente fascinante”.

Steven Weintraub de Collider:

“Ant-Man and the Wasp: Quantumania es un buen comienzo para la Fase 5. Ahora entiendo por qué se llama Quantumania. Jonathan Majors está excelente como Kang y estoy ansioso por ver a dónde va todo esto. Hay 2 escenas poscréditos y ambas son muy buenas”.

Sean Keane de CNET:

“Ant-Man and the Wasp: Quantumania tiene demasiadas cosas, es difícil conectar emocionalmente. El Kang de Jonathan Majors es un malo carismático, intenso y visualmente impresionante, pero la amenaza que representa es demasiado abstracta”.

Erick Davis, de Fandango:

“¡COMENZÓ LA FASE 5! La nueva película Ant-Man es como una montaña rusa psicodélica llena de rarezas aterradoras e hilarantes, además de un Kang MUY amenazante. Las grandes vibras de STAR WARS se encuentran con el UCM en su forma más extraña e inventiva. MODOK es un motín, pero Jonathan Majors conquista. ¡Me encantó el paseo!”.

Andy Ortiz, de The Wrap:

“Creo que mi parte favorita de Ant-Man and the Wasp: Quantumania fue la dinámica entre Scott y Cassie. Cada vez que él la llama ‘maní’, solo quiero llorar. Por favor, haz 10 one-shots más solo de él poniéndose al día con los cumpleaños de ella”.

Brandon Davis, de Comicbook.com:

“Ant-Man and the Wasp: Quantumania es, por mucho, la película más extraña y alocada de Marvel hasta la fecha. Jonathan Majors se destaca fuertemente. Kang eleva toda la película. Majors y Paul Rudd son intensos juntos. Un montón de CGI, nuevos personajes locos y una trayectoria emocionante para la saga de UCM”.

Germain Lussier, de io9:

“La mejor película de Star Wars desde 2018 es Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Es una gran aventura de ciencia ficción con una magnífica construcción de mundos que casi se siente diferente a todo Marvel en la cantidad de construcción de los mundos que hay. Pero tiene humor, corazón, Kang manda por completo y Michelle Pfeiffer se roba la película”.

Wendy Lee Szany de The Movie Couple:

“Ant-Man and the Wasp: Quantumania es muy divertida y ocurren muchas cosas. Me encantó ver la relación de Scott y Cassie y el Reino Cuántico. Michelle Pfeiffer es increíble. Presta mucha atención a todo lo que dice Kang. Esto es solo el comienzo”.

Richard Nebens, de The Direct:

“Ant-Man and the Wasp: Quantumania realiza grandes cambios, acierta en la mayoría pero no en todos. Imágenes cautivadoras que elevan una historia divertida, pero faltaban algunas apuestas. Kang está AQUÍ. Qué increíble actuación de Jonathan Majors. En general, ¡un comienzo sólido para la Fase 5!”