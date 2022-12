Productores de maíz advierten sobre incremento de precio de la masa y la tortilla 

diciembre 28, 2022



Lizbeth Inclan/ Veracruz, Ver.- Campesinos veracruzanos advierten que a principios del 2023 podría incrementar el precio de la masa y la tortilla, a consecuencia de la baja producción de maíz situación que atribuyen al abandono del campo.

Aunado a ello, el presidente del Frente de Organizaciones Sociales y Económicas del Campo, Rafael Lindo Chaga, afirmó que en el transcurso de este año la inflación desencadenó el aumento de costos de insumos como los fertilizantes y la tonelada de maíz que pasó de 8 mil a más de 10 mil pesos, factores que contribuyen al aumento del producto.

Para enero el kilo de tortilla podría oscilar entre los 23 y 25 pesos, situación que afectará los bolsillos de la ciudadanía, consideró Rafael Lindo.

Por si el rezago de la política agraria y la elevada inflación fuera poco, el gobierno federal ya no está permitiendo la importación de granos de Estados Unidos, por lo que la soberanía alimentaria, indicó

«Yo creo que la cuesta de enero viene con un kilo se tortilla de 22 a 25 pesos y eso no lo va a poder detener nadie, porque la otra forma de poder detenerla es con la importación de granos y esta parando la importación de granos a Estados Unidos, ya no se está permitiendo la importación de los granos de otros países para alimentar a la gente de México, no se como le va a hacer con la soberanía alimentaria que aclama todos loa días pero que al final de cuentas se no puede volver un grave problema de soberanía alimentaria», manifestó.