Profeco carece de facultades para regular las “tarifas dinámicas”: Iván Escalante

noviembre 27, 2024

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), rechazó este miércoles la posibilidad de intervenir para impedir las llamadas “tarifas dinámicas” de empresas particulares, pues quien regula los precios y tarifas es el mercado.

En sesión de trabajo con la Comisión de Defensa del Consumidor del Senado, el funcionario se refirió a las quejas contra las elevadas tarifas y precios que imponen las empresas expendedoras de boletos de espectáculos artísticos, deportivos y de taxis por aplicación.

“Me decían el otro día, ‘oye, pero es que por qué no le dices algo a Ticketmaster, porque tienen precios dinámicos’. Mientras haya gente que consuma, que compre estos boletos, esos precios, pues el mercado va a seguir elevándolos. Entonces, lo que nosotros queremos generar es un círculo virtuoso de comunicación, información para el consumo, decir cuáles son los derechos de las personas consumidoras y a partir de ahí que decidan si consumen o no y si compran o no y nosotros siempre vamos a estar para defenderlos”, dijo.

Recordó que con relación a precios de productos y servicios en general, la Profeco no regula precios.

“Es bien importante que tengamos conciencia de que vivimos en un libre mercado y todos los esfuerzos que hagamos nosotros desde la institución es convencer a los productores, convencer a las tiendas que tengan productos accesibles para las personas consumidoras, para el pueblo, para los mexicanos, es decir, es puritito convencimiento y es puritito diálogo”.

“Estamos en la mejor disposición de generar vínculos para la protección del consumidor, entendiendo que nuestra razón de ser es defender a las personas y no al sector privado, pero también es cierto que no tenemos una posición ni una consigna en contra de las empresas. Es más, cuidar a las personas consumidoras conlleva establecer buenos consensos con los prestadores de bienes y de servicios”, apuntó.

Recalcó que todos somos consumidores, por lo que “el reto es que gobernemos como consumidores en beneficio de los propios consumidores”.

Reconoció que hay una doble victimización de las personas consumidoras cuando no se les atiende a tiempo “y la instrucción que nosotros hemos dado al equipo es: gobernemos como consumidores e indignémonos como se indignan los consumidores cuando sufren un abuso”.

El titular de la Profeco afirmó que está comprometido con cinco puntos:

Primero, una gestión que ponga énfasis en la atención cercana a la ciudadanía; segundo, mejorar los canales de comunicación que se tienen con las personas consumidoras; tercero, devolver la confianza de la ciudadanía, vigilando los procesos de verificación para evitar extorsiones; cuarto, generar una cultura de consumo responsable y cuidado de los derechos de las personas consumidoras; y quinto, acercarse a las nuevas generaciones mediante las tecnologías de la información.