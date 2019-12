Profeco sancionará a proveedores incumplidos durante el Buen Fin

México/Notimex. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que sancionará a las empresas que durante el Buen Fin incumplieron ofertas, se negaron a entregar el producto adquirido o incluso se negaron a hacer el cambio o devolución.

En conferencia de prensa, la subprocuradora de Servicios de la Profeco, Berenice Romero Domínguez, señaló a Walmart de México como la empresa con el mayor número de quejas, que alcanzaron las 158.

Advirtió que de no conciliar y cumplir con la entrega de los artículos e incluso no dar la compensación correspondiente -que es del 20 por ciento del valor del precio pagado-, será sancionada o demandada de forma colectiva.

Explicó que “Walmart concentró la mayoría de las quejas, por lo que de no lograr porcentajes de conciliación satisfactorios, o si no cumple con la entrega del artículo o producto y no se compensa a los consumidores con el mínimo establecido en la ley, la Profeco explorará nuevas opciones”.

Argumentó que esto es “con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores, como es la queja colectiva o grupal”, por lo que hizo un llamado a las organizaciones de protección al consumidor que quieran representar a los usuarios, para que se sumen a este esfuerzo.

Reconoció que el Buen Fin ya concluyó, pero no así la protección a los consumidores, por lo que todos aquellos que hayan visto vulnerados sus derechos aún pueden acudir a la Profeco, debido a que tienen un año para presentar su reclamo.

Asimismo, señaló que del 19 de noviembre pasado a la fecha, “hemos radicado 37 quejas en la Procuraduría, mismas que se encuentran en su fase de desahogo, como establece la ley.

Los motivos de las inconformidades en su mayoría son por haberse negado a entregar en 193 casos el productos adquirido e incumplir por la entrega en 18 ocasiones, así como negarse al cambio o devolución de los artículos en 17 casos”.

Los proveedores con más quejas formales, detalló la subprocuradora, “ha sido Nueva Walmart de México, con 158 quejas radicadas, y le siguen Servicios Comerciales Amazon con 12, Coppel y Suburbia con nueve, y de ahí hacia abajo”.

En un resumen, apuntó que durante el Buen Fin se proporcionaron 34 mil 691 asesorías telefónicas a través de los módulos del consumidor y brigadas itinerantes en todo el país, que fueron los encargados de asesorar a los consumidores sobre sus derechos y para que realizaran compras responsables, informadas e inteligentes.

De tal manera, Romero Domínguez aseguró que en redes sociales se atendieron 326 consultas y 738 reclamaciones, y alcanzaron un porcentaje de conciliación del 83.7 por ciento.

Dijo que gracias a las reclamaciones fueron recuperados 3.3 millones de pesos en favor de los consumidores, cuyo motivo de la reclamación -como se mencionó- fue el incumplimiento de las ofertas, promociones o publicidades engañosas.

Agregó que fueron realizados mil 100 monitoreos de publicidad que permitieron corregir nueve anuncios y retirar 31 más, los cuales no cumplían con los requisitos previstos en la Ley Federal de Protección al Consumidor.