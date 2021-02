Profepa niega renovación de credenciales a Comités de Vigilancia Ambiental en Veracruz

febrero 21, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- El presidente del comité de vigilancia ambiental Earth Misión, Sergio Armando González Ramírez, ya conocer que ya no pueden realizar rescates de animales silvestres en peligro debido a que profepa se ha negado a renovar las credenciales que los avalan como un organismo de protección al ambiente y fauna silvestre.

Detalló que desde hace tres años han realizado más de 2020 rescates, sin embargo de seguirlos haciendo podrían ser detenidos por delitos de tráfico de vida Silvestre.

«Ya no nos permiten porque no tenemos renovadas las credenciales que nos avalan como Comité de Vigilancia Ambiental, pero ellos mismos no las han firmado, nos están pidiendo el trámite de Unidad de Manejo Ambiental (UMA) lo cual es correcto, pero nosotros no estábamos conteniendo a los animales, los estamos rescatando únicamente, entonces en ese momento tipifica como delito de tráfico de vida Silvestre y me pueden llevar a la fiscalía»

Dijo que esta situación prevalece con todos los comités de vigilancia ambiental del estado y recalcó que los problemas iniciaron con la actual administración.

«Simplemente no contestan los correos, los oficios, pides cita y no te la dan y no solo para mí, para todos los comités del estado, el de Coatza, el de Misantla entonces tú no puedes justificar que vas en la carretera con un oso hormiguero desangrándose para atenderlo médicamente Y qué tú eres un organismo ciudadano que coadyuva con la autoridad».

Sostuvo que en estos momentos la profepa es la única que puede dar atención a este tipo de casos sin embargo no cuenta con el personal ni el equipo ni la infraestructura para llevar a cabo estos rescates lo que deja a los animales en un estado de indefensión.