Programa Cero Tolerancia a la Violencia Contra las Mujeres fracasó: Segob

junio 24, 2022

Isabel Ortega/Xalapa. El Director de Cultura de la Paz y Derechos Humanos del Gobierno de Veracruz, Sergio Ulises Montes Guzmán reconoció que el programa de Cero Tolerancia a la Violencia Contra Mujeres y Niñas, que se presentó en enero del 2019, se quedó solo en la toma de foto.

En entrevista en el Congreso de Veracruz, el funcionario que asumió el cargo recientemente aseguró que, al revisar el programa, que buscaba erradicar la violencia contra las mujeres, especialmente la feminicida, detectaron que tenía graves deficiencias.

El 29 de enero del 2019 el gobernador Cuitláhuac García presentó el programa Cero Tolerancia a la Violencia Contra Mujeres y Niñas. Desde que se hizo el anunció se mencionó que no se presentaron acciones concretas.

A tres años y cinco meses, se reconoce que no había una estrategia clara y que apenas se están planteando acciones directas para poder reducir la violencia que mantiene a Veracruz como el segundo estado con más feminicidios.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a mayo se han acumulado un total de 36 feminicidios, siendo abril el mes más violento con 10 asesinatos de mujeres por su condición de género.

«A mí me toca coordinar el programa, voy llegando y me encontré con que había serias deficiencias en el programa. Lamentablemente quien estaba, y critica que no se ha hecho nada, es quien estaba a cargo del programa y no hizo nada»

Dijo que con su llegada se están planeando cuáles serían las líneas de acción para poder implementar medidas concretas para poder reducir la violencia, con la idea de instalar sistemas de atención al fenómeno y mapear la situación en los municipios, «y entrarle con todo».

– ¿El programa se quedó en el papel?- Está muy claro, concluyó.