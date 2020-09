Programas de Bienestar fueron clave para aminorar estragos económicos

septiembre 27, 2020

Eda Sentíes Miranda/Xalapa. En su visita por el Puerto de Veracruz para llevar a cabo una evaluación de los Programas Integrales de Bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que dichos programas fueron la clave para aminorar los efectos económicos de la pandemia por Coronavirus.

Reconoció que el sector industrial y de servicio tuvo una merma importante, sin embargo, el sector primario no se vio afectado, lo que permitió que México siguiera produciendo y exportando lo mismo durante el tiempo que va de la crisis sanitaria.

“Esto fue importante para enfrentar los estrategas de la pandemia, se les entregaron por adelantado sus recursos, todo esto se complementó con el hecho de que no se nos cayó el sector agropecuario, el campo no dejó de producir, se afectó mucho el sector se servicio, el sector terciario, se afectó mucho el industrial, pero el sector primario, todo lo que tiene que ver con agricultura y ganadería no, se produjo y exportó prácticamente lo mismo”. dijo.

El ejecutivo federal sostuvo que en Veracruz el 60% de los hogares reciben al menos uno de los apoyos de los programas de bienestar y enfatizó en que pronto podrían llegar al objetivo del 70%.