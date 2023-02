Programas sociales deben ir acompañados de infraestructura para generar bienestar: Economista

febrero 7, 2023

Isabel Ortega | Xalapa, Ver.- El lunes 16 de enero se informó que el gobierno federal dispersó 67 mil millones de pesos en la entrega de becas y programas de apoyo social en Veracruz durante el año 2022. Ese dinero se hizo llegar a 2 millones 820 mil veracruzanos.

El delegado del bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara presentó el gasto anual que se hizo llegar a los beneficiarios de 20 programas federales en la entidad y destacó que el dinero se entrega a los más pobres. Del total del recurso que se transfirió o se pagó solo el 16 por ciento impulsa programas de producción.

El economista Hilario Barcelata Chávez destacó que cinco programas concentran el 74 por ciento de los recursos que se dispersan en el Estado, y son entre otros, Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo El Futuro y Becas Benito Juárez, Elisa Acuña y Jóvenes Escribiendo El Futuro.

Las edades de los beneficiarios revelan que los programas tienen un perfil electoral, debido a que son los grupos poblacionales que más votan o que concentran el mayor número de veracruzanos en edad de acudir a las urnas.

El alcalde de Tancoco, Celerino Hernández Mena advirtió que la mitad de los pobladores de su municipio, ubicado en la zona norte del Estado, ya no quieren trabajar, prefieren vivir con el dinero que les dan a través de los programas federales, que no les implica mayor esfuerzo.

El diputado del distrito de Papantla, Bonifacio Castillo Cruz afirmó que la cultura “paternalista” ha prevalecido por años, y que la gente prefiere recibir apoyos sociales y no trabajar. Incluso, cuando la gente tiene dinero opta por irse a la “cantina” a gastar lo que les llega a través del gobierno federal.

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (Coneval), 4 millones 776 mil 600 ciudadanos están en pobreza, según la medición del 2020. Ese total corresponde al 58.6 por ciento de los veracruzanos.

Cómo se gasta el dinero de los programas federales

De acuerdo a los datos que dio a conocer el funcionario federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara de los 67 mil millones de pesos que se logran dispersar en Veracruz se entregan al 34 por ciento de la población del Estado.

El dinero, dijo, se entrega a los que menos tienen y son preferentemente las mujeres quienes reciben el apoyo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “los programas dinamizan las economías, no sólo benefician al que los recibe, también a los comercios locales”.

De acuerdo a los datos que dio a conocer Manuel Huerta, el programa federal que genera mayor dispersión económica es el de Adultos Mayores en donde hay un millón 20 mil 150 beneficiarios y se logró una dispersión de 28 mil 476 millones 371 mil pesos.

El segundo programa con mayores recursos es Sembrando Vida que se entregan a mujeres y hombres veracruzanos, se dispersaron 10 mil 132 millones 171 mil pesos; en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro se logró entregar 6 mil 977 millones 215 mil pesos.

En los programas de becas se dispersaron 6 mil 136 millones en educación básica; 5 mil 49 millones 179 mil para educación media superior; mil 796 millones 716 mil pesos para educación superior en zonas indígenas; y 231 millones 705 mil pesos en el programa Elisa Acuña.

Además, se entregaron mil 605 millones de pesos para programas de emergencia social o natural; 14 millones 587 mil pesos para garantizar precios a productos básicos y 751 millones 985 mil pesos para programa de vivienda.

En lo que respecta a los programas que generar desarrollo económico están las Tandas del Bienestar que permitieron distribuir 72 millones 114 mil pesos; producción del bienestar mil 165 millones de pesos; a programas de café se destinaron 485 millones 810 mil pesos; para caña de azúcar 179 millones 632 mil pesos y en el programa para pequeños productores se entregaron 101 millones 409 mil pesos.

La inversión de los 67 mil millones de pesos implica la distribución de mil 984 pesos en promedio para cada beneficiario al mes.

Programas sociales no van a reducir la pobreza

El economista, Hilario Barcelata destacó que en realidad el monto no implica una inversión extraordinaria, sumado a que no abona al desarrollo, pues este se mide en base al acceso a la educación, la salud, vivienda digna y servicios básicos.

Todo eso se provee con infraestructura pública, que debe proporcionar el gobierno ya sea estatal o municipal, sin embargo, si el dinero se entrega a las personas directamente, es poca la posibilidad de que esas personas puedan salir de la pobreza.

“Necesitarían adicionalmente el apoyo del Estado. Imagina una comunidad donde no hay una escuela o clínica cercana, para poder atender las carencias, esas personas no van a subir una escala en su bienestar por el hecho de recibir 4 mil pesos bimestrales”.

El dinero, dijo, no le va a proveer las condiciones para generar desarrollo en la comunidad o municipio, pues si una persona se enferma y no hay un hospital cercano, con servicios gratuitos, ese dinero no les va a servir para curar su enfermedad.

El economista consideró que los apoyos son solo un paliativo, “les permite seguir en la misma situación, ni más ni menos, no vas a salir de la pobreza, pero seguirás viviendo en las mismas condiciones”.

El investigador de la UV comentó que Adultos Mayores concentra el 43 por ciento de los fondos federales; Sembrando Vida el 15 por ciento, Jóvenes Construyendo el Futuro, el 10 por ciento; y las becas para estudiantes se llevan el 15 por ciento.

“Esos programas se llevan el 85 por ciento del total de los recursos. Y de qué le sirve a una persona tener una beca si no tiene acceso a la escuela, ahí las condiciones productivas no cambian. Lo más fuerte son transferencias para el consumo”.

Los programas tienen un perfil electoral, especialmente los adultos mayores que son el denominado voto duro y los jóvenes; como los niños no votan, los apoyos son mínimos, “son 2.8 millones los beneficiarios, es la mitad del padrón electoral”.