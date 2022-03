Prohíbe Vladímir Putin comprar participaciones en compañías extranjeras

marzo 19, 2022

Moscú. El presidente ruso, Vladímir Putin, prohibió por decreto a los residentes comprar participaciones en compañías extranjeras hasta el 31 de diciembre sin autorización expresa del Banco Central, en el marco de las medidas contra las “acciones inamistosas” de Estados Unidos y otros países.

El decreto presidencial, publicado en la página web del Kremlin confiere a la junta directiva del Banco Central de Rusia (BCR) la facultad de establecer el monto de las operaciones de adelantos de pagos por residentes a personas jurídicas y físicas extranjeras.

El BCR también determinará el importe de las transferencias de cuentas en entidades bancarias rusas de no residentes registrados en países inamistosos a cuentas de no residentes que son de Estados que no llevan a cabo acciones inamistosas contra Rusia.

Además, el regulador establecerá asimismo las cuantías de las transferencias de cuentas de no residentes que son de Estados que no llevan a cabo acciones inamistosas a cuentas abiertas en países inmistosos.

Esta facultad del BCR se extiende asimismo a las transferencias sin apertura de cuentas y la compra de divisas por personas jurídicas no residentes.

El decreto de Putin señala que el regulador podrá eximir a los exportadores de la obligación de vender el 80 % de las divisas obtenidas en concepto de ventas al exterior.

El Gobierno ruso adoptó el pasado día 8 una lista de países y territorios inamistosos, que incluye a Estados Unidos y Canadá, todos los países miembros de la Unión Europea (UE), el Reino Unido, Ucrania, Montenegro, Suiza, Albania, Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega. San Marino, Macedonia del Norte, Japón, Corea del Sur, Australia, Micronesia, Nueva Zelanda, Singapur y Taiwan.