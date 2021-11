Prohíben ‘Eternals’ en varios países por personajes homosexuales

noviembre 4, 2021

Redacción/Al MomentoMX. Eternals, la nueva película de Marvel Studios, está a punto de llegar a casi todas las salas de cine del mundo. Y decimos en casi todo el mundo porque algunos territorios han decidido no estrenar el nuevo filme de Chloé Zhao.

Países del Golfo Pérsico como Arabia Saudí, Kuwait y Qatar se han negado a estrenar Eternals al no poder censurarla. Así lo publica The Hollywood Reporter, asegurando que la presencia del primer superhéroe homosexual del UCM no ha sido bien recibido por las autoridades de dichos lugares.

Cabe recordar que Eternals, además, se convirtió en la primera película del universo Marvel en tener a una familia homoparental, además del primer superhéroe abiertamente homosexual en su saga.

Anteriormente, Disney ha editado sus películas como Unidos para poder estrenarse en estos países que tiene leyes contra la comunidad LGBTQ+. Sin embargo, tal como reporta The Hollywood Reporter, la directora Chloe Zhao exigió que no hubieran ediciones del contenido en su filme.

Aunque no se confirmó la razón específica, el medio señala que las leyes anti LGBTQ+ de estos países son el principal motivo. En particular, se refieren a una escena de Eternals, donde la pareja compuesta por Phastos y su esposo Ben se besan.

La homosexualidad es ilegal en varios países de aquella región del mundo y se castiga con la muerte en Arabia Saudita y Qatar. Cualquier promoción de relaciones o atracción entre personas del mismo sexo va en contra de la política local.

Finalmente, Disney y Marvel han decidido dejar Eternals intacta, pese a la censura que pueda sufrir en países como los ya mencionados.