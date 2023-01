Prohíben fumar a clientes de Los Portales en Veracruz, la medida ya esta causando afectaciones

enero 27, 2023

Lizbeth Inclan/ Veracruz,Ver.-Restaurantes y bares de los Portales y del Centro Histórico del Puerto de Veracruz ya comienzan a sentir los efectos negativos del nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco.

Los gerentes de los establecimiento colocaron avisos en áreas visibles para los clientes ya que la mayoría desconoce de la nueva medida, en algunos de ellos se lee “en este establecimiento esta estrictamente prohibido fumar”, “queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco o nicotina en lugares de servicio de alimentos o bebidas”.

Aunque los meseros recomiendan a los clientes que eviten fumar, la situación genera molestias.

El gerente de un restaurante que se ubica en la zona de Los Portales, Jair Gómez, señaló que desde que el nuevo reglamento entró en vigor, sus ventas se han visto afectadas.

“Si hay molestia, el cliente se saca de onda porque le tenemos que decir que por disposición de la nueva ley no se permite fumar lo que es en esta área de Los Portales, entonces ellos acostumbrados a venir a esta zona y hacerlo, que no se les permita les molesta, a veces hasta se levantan y se van, ya no hay el consumo que venían a hacer (…) para sacar un calculo no sabría decirte, pero nos va a afectar tanto a los empresarios como a los trabajadores, porque van a dejar de venir los clientes y si venían y consumían un 100 por ciento, ahora ya nada más va a hacer un 50, porque no vamos a permitirles fumar si va a tener su efecto” comentó.

El gerente del restaurante consideró que las prohibiciones podrían generar que los clientes dejen de visitar la zona de Los Portales de la ciudad de Veracruz.

No obstante indicó que se tiene que acatar la ley para evitar sanciones. Sin embargo, se mantienen optimistas que ante la inconformidad de los restauranteros y los amparos que se están interponiendo, el nuevo reglamento se eche abajo.