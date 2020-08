Prohibir comida chatarra afectará a pequeñas tienditas

agosto 22, 2020

Regina Montés/Xalapa. La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en Veracruz, aseguró que prohibir la venta de comida chatarra representará un duro golpe a la economía de las tienditas porque el 50 por ciento de sus ingresos dependen de esa clase de productos.

De acuerdo con la presidenta de la cámara Marcela López Huerta, es necesario que los diputados locales analicen el tema y lo consulten antes de su dictaminación con los empresarios.

Y es que explicó que, según datos oficiales, hay más de 79 mil tiendas de abarrotes en la entidad, que representan el ingreso en promedio para tres personas que se verán gravemente afectadas porque casi el 50 por ciento de sus ingresos depende de esa clase de productos.

Lo anterior ante la iniciativa de la diputada local de Morena, Magaly Armenta Oliveros, que busca prohibir, vender o regalar a niñas, niños y adolescentes, bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico.

Sin embargo, a decir de la líder empresarial, la prohibición de vender ese tipo de productos no acabará con la obesidad puesto que la gente que ya tiene ese padecimiento no dejará de tenerlo por esa iniciativa y los problemas que ello conlleva, en tanto desde los hogares no se modifiquen los hábitos alimenticios.

«Necesitamos que reconsideren, y ver no es la mejor opción. Si bien es necesario hacer cambios en los hábitos alimenticios de los niños y de la población en general, en este momento hacer una modificación de este tipo golpeará muchísimo a la economía que ya de por sí viene muy lesionada desde el año pasado y acentuado dramáticamente con la pandemia», expresó López Huerta.

Por ello planteó que la iniciativa se quede en análisis hasta escuchar la voz de los empresarios, pues más que una prohibición, lo que se necesita es una política de salud integral.