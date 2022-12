Promete Ahued que CMAS no será más caja chica ni botín

Ariadna García/Xalapa. El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, remarcó que en su gobierno la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa no será más “caja chica” ni habrá más corrupción.

“Con el agua no se juega, (…) no podemos poner en riesgo el abastecimiento, el saneamiento por unos cuantos y por gente que lo único que quiere es aprovechar los recursos para su uso personal, por mí no va a pasar, que quede muy claro”.

Subrayó que se debe poner orden y rescatar al organismo que tiene más de 300 millones de pesos de deuda “criminal” y que además cuenta con 197 millones de pesos de nómina base y con prestaciones son 500 millones.

“Y tenemos un gran equipo de trabajadores sindicalizados y no, que contarán con mi apoyo, pero necesitamos unirnos y rescatar el patrimonio de ellos, porque nosotros nos vamos en unos meses y el patrimonio de ellos se puede poner en riesgo, vamos hacer alianzas con cada uno de ellos, con quienes digan las autoridades que tengamos que sentarnos, pero en paz, armonía y una mesa de dialogo transparente”, dijo.

Durante su primer informe de labores, dejó en claro que en su gobierno no habrá más corrupción en CMAS, no será más un botín ni caja chica.

“Por mí eso no va a pasar y que quede muy claro. La CMAS realizó durante este año importantes obras de captación, conducción almacenamiento, tratamiento y distribución, esto fue con el propósito de satisfacer las necesidades respecto al agua potable de la ciudad”.

Ahued Bardahuil subrayó que es compromiso de su administración sanear el organismo para beneficio de las generaciones presentes y futuras por lo que dijo que buscará una alianza con los trabajadores para sacar adelante la operación.

“Haciendo un esfuerzo enorme en la parte administrativa y convocando a la ciudadanía para regularizar cartera vencida, hemos avanzando mucho y por eso hoy podemos decir que el 12 de septiembre a la cuenta de 363 millones de pesos que heredamos abonamos directo a deuda a Banobras 50 millones de pesos directo a la deuda. A principios de año y agradeciendo al ayuntamiento y a la Tesorería fueron aprobados 19 millones de pesos más lo que podamos ahorrar irán directo a la deuda en los primeros dos meses”.