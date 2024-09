Promete Donald Trump promete imponer aranceles del 200% a autos fabricados en México

septiembre 18, 2024

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, para las elecciones de 2024, prometió que impondrá aranceles del 200% para los autos fabricados en México, con el fin de regresar esas plantas a la Unión Americana.

En su primer evento público después de sobrevivir a un segundo intento de atentado , el también expresidente mencionó mentiras sobre que diversas automotrices chinas tienen plantas de producción en suelo mexicano.

“(Las plantas) son de propiedad china y construidas en México, y ya hay varias de ellas en este momento”, afirmó Trump en un mitin de campaña realizado el 17 de septiembre en Flint, Michigan, ciudad conocida en el pasado por albergar diversas fábricas de automóviles.

Sin embargo, aunque alrededor de 20 automotrices chinas venden sus automóviles en México, ninguna de ellas ha establecido una planta de producción en nuestro país. Los autos chinos representan cerca de un tercio de la oferta automotriz en nuestro país, resalta la agencia Reuters.

Donald Trump asegura que si no gana la presidencia, no habrá industria automotriz estadounidense

No obstante, Donald Trump aseguró que en caso de que no gane las elecciones de 2024, aseguró que desaparecerá la industria automotriz de Estados Unidos en un plazo de hasta tres años.

“Si yo no gano, ustedes ya no tendrán una industria automotriz en dos o tres años. Ya no tendrán ninguna planta de manufactura. China se quedará con todas ellas debido a los vehículos eléctricos”, sentenció Trump.

President Trump: 200% tariff on cars made in Mexico to ensure that the industry brings its plants and jobs back to Michigan and other states.pic.twitter.com/apEoDCKHoV

— Liberty Times & Politics (@dmills3710) September 18, 2024

El candidato republicano señaló ante sus simpatizantes que obligará a que las empresas automotrices extranjeras construyen sus plantas en suelo norteamericano por la imposición de aranceles a los automóviles importados.

“Van a ser tan grandes o más grandes que hace 50 años. (…) Van a construir sus autos aquí y van a venderlos y no les vamos a cobrar impuesto. Se los digo ahora, vamos a poner un arancel de 200%, lo que significa que serán invendibles, invendibles en los Estados Unidos”, sentenció Trump.

Incluso Donald Trump bromeó con el segundo intento de asesinato que sufrió el domingo 15 de septiembre de 2024. “Sólo le disparan a los presidentes importantes”, comentó.