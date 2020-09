Promoción para Xalapa

septiembre 8, 2020

Situaciones atípicas como las que vivimos hoy en día, bendito sea Dios, nunca habíamos experimentado, ojalá que nos acostumbremos a vivir así, porque siendo realistas, no se ve aún que la curva suba, baje o relampaguee, hay un titipuchal de enfermos todavía, aunque las esperanzas están puestas en las vacunas que se desarrollan en el mundo, realmente ninguna ha demostrado hasta ahora ser la efectiva, ojalá que pronto haya una cura y una vacuna al alcance de todos, para que podamos reactivar la economía del mundo.

Si en el sur de Francia y en Ibiza lloran por la falta de turistas, no me quiero ni imaginar el lamento de los hoteleros de Xalapa y la región, que de por sí, no es que el turista venga jamás a Xalapa, ahora con la pandemia de terror que atravesamos, no debe llegar ni un despistado; cuentan que en Jalcomulco que es donde más turismo llega, está absolutamente vacío, a estas alturas imagino que en los hoteles de Xalapa, seguramente hasta los fantasmas se fueron; pero todo esto viene a cuento, ya que ayer leí en Versiones de Pepe Ortíz, que la banda de turisteros de Xalapa ya se quejan de que en la Secretaría de Turismo no les han dado la atención debida e incluso mencionan la inactividad del Fideicomiso del 2 por ciento al Hospedaje.

Y es que debido a la contingencia, los hoteleros tendrán puestas sus esperanzas en algo, lo que sea, pensarán ya de lo perdido lo que aparezca, sin embargo siendo honestos, a menos que Satanás ponga una sucursal del infierno aquí en Xalapa, debido al exceso de arribos al infierno por la contingencia, no veo que campaña tendrían que hacer los genios del marketing turístico, para que alguien se animara a venir a no hacer nada, en una ciudad donde por más que don Patochi mande a sus mejores elementos a chapear las jardineras, nada más no despunta como la capital cultural, que antaño fue con harto atractivo turístico y patrimonio para disfrutar, ni la orquesta sinfónica está tocando, ¡Vaya!, ni el museo de Antropología está abierto.

Bien harían los hoteleros xalapeños, en vez de lamentarse y quejarse de que la titular de la Secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú Lago no les hace caso, irse a corretear a don Eric Cisneros a la a Secretaría de Gobierno, quien por lo menos ha hecho videos de promoción municipal y ha dirigido la cuadrilla de chalanes, que limpian cada fin de semana las calles de Xalapa, que es mucho más de lo que ha hecho la señora Arbesú Lago en los casi dos años de su gestión.

Otra cosa que podrían hacer los hoteleros y ya entrados en confianzas, es pedirle a don Patochi, que él como el hijo pródigo de Otatitlán, le de una buena rezada al Cristo Negro y le pida el milagrito de que la minatitleca Arbesú, se vaya de candidata a lo que sea, a hacer campaña a su pueblo maravilloso y deje trabajar a Iván Martínez Olvera, que muy buen papel haría de titular de la dependencia, donde ya se desarrolla con bastante competencia.

Cosas de la vida y menudencias

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, se quiere bajar el sueldo; les cuento mis hermosos que entrevistado ayer luego de la Guardia de Honor en Los Berros, el de Hueyapan dijo que la reducción presupuestal, está en análisis, ya que la legislatura veracruzana en algún momento, fue de las más caras del país, dijo que hasta ahora no se han bajado el sueldo, pero están dispuestos a considerarlo y consultarlo con el titular de la SEFIPLAN José Luis Lima Franco, para que estos ahorros sean destinados a asuntos prioritarios como la salud.

Aunque ya normalizamos la muerte del vecino, la hospitalización del amigo, el contagio del compañero de trabajo, el COVID 19 sigue ahí, ayer el país rebasó los 637 mil casos confirmados y los 67 mil muertos por el terrible mal; no bajemos la guardia, sigamos cuidándonos, más ahora que la Sociedad Europea de respiración a declarado que los daños en el corazón y en el pulmón, podrían ser una de las secuelas del terrible mal del siglo XXI.

Ayer el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, el maestro Zenyazen Escobar, anunció que en coordinación con el Instituto Veracruzano de la Vivienda, se encuentra en estos momentos consolidando un proyecto de vivienda para maestros estatales, ayer visitó el predio propuesto para tal fin.

Así las cosas mis hermosos, arrancaron ayer las campañas federales, a ver como nos va, nos leemos mañana.

